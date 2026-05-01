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▲北海道日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬，明日將重返一軍先發，交手歐力士猛牛隊。（圖／截圖自日職官網）

日本職棒（NPB）官網今（1）日公布明（2）日先發投手資訊，效力北海道日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬將在明日台灣時間下午1點先發交手洋聯龍頭歐力士猛牛隊，這是他本季首次以先發角色出賽。古林睿煬季前從牛棚出發，但投球狀態起伏不定，4月16日下二軍調整，期間曾先發1場，投2.2局失2分，明日重返一軍將力拚個人本季首勝。古林睿煬去年展開日職生涯，一軍出賽7場（5場先發），拿下2勝2敗，防禦率3.62、WHIP 1.21。今年季前古林睿煬入選經典賽中華隊，扛下對韓國一役的先發，主投4局失1分，是中華隊能夠抗韓成功的重要功臣之一。經典賽結束後，古林睿煬回到火腿隊，雖然開季一軍出發，但定位非熟悉的先發，而是被調往牛棚。轉戰牛棚的古林睿煬，雖然在熱身賽投出生涯最速的160公里火球，但整體投球狀況起伏不定，後援登板5場，吞下1敗，拿下1次中繼成功，共投4.1局失掉3分，被敲出4安含1轟，防禦率6.23，另外送出7次三振、4次保送、2次暴投。4月16日古林睿煬被火腿隊下放二軍，監督新庄剛志當時表示，要讓古林睿煬回歸先發的本職，因此下二軍進行調整。這段期間，古林睿煬曾於4月21日先發交手養樂多燕子隊二軍，主投2.2局失2分，被敲出4安含1轟，另外送出5次三振。日職官網今日公布明日先發投手名單，古林睿煬將對歐力士隊先發，力拚個人本季首勝。火腿隊目前以13勝16敗排名洋聯墊底，歐力士隊則是以17勝10敗暫居龍頭，推出洋投埃斯皮諾薩（Anderson Espinoza）應戰。