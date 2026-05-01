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效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）底特律老虎隊「台灣怪力男」李灝宇今（1）日交手亞特蘭大勇士隊，扛先發第8棒，此役李灝宇共有4次得點圈打擊機會，前2次出局，後續選到2次保送，總計李灝宇此役3打數無安打，靠著2次保送上壘，打擊率下降至2成08，上壘率上升至2成96，老虎隊最終以5：2逆轉擊退勇士隊。李灝宇今日扛先發第8棒、三壘手，2局上首打席交手勇士隊先發投手埃爾德（Bryce Elder），李灝宇在2好1壞的情況下，敲出中外野飛球出局。4局上第2打席，老虎隊落後2分，兩出局後攻佔二壘得點圈，李灝宇鎖定第2球攻擊，敲出右外野強勁平飛球，遭到阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）接殺。6局上第3個打席，老虎隊落後1分，且攻佔一、二壘，李灝宇未能把握得點圈機會，敲出滾地球出局。8局上第4個打席，老虎隊將比分扳平，持續攻佔二壘，李灝宇大開選球眼，從帕亞姆普斯（Joel Payamps）手中選到保送。9局上第5個打席，老虎隊攻佔二壘，李灝宇又選到1次保送，丁格勒（Dillon Dingler）敲出左外野二壘安打，李灝宇連繞3個壘包試圖搶攻本壘，卻被阻殺在本壘前，未能替老虎隊搶下第6分。此役老虎隊前5局0：2落後，6局上藉由維爾林（Matt Vierling）的適時安打追回1分，8局上維爾林再度建功，敲出追平比分的二壘安打，托雷斯（Gleyber Torres）則是在滿壘時補上高飛犧牲打，打回此役老虎隊超前分，9局上老虎隊靠著2支安打、2次保送換回2分，終場就以5：2逆轉擊退勇士隊。總計李灝宇此役3打數無安打，選到2次保送，2次飛球出局、1次滾地球出局，打擊率下降至2成08，上壘率上升至2成96。