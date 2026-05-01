我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊與休士頓火箭隊的首輪系列賽正如火如荼進行中，儘管湖人目前以大比分3：2取得聽牌優勢，但外界最關注的仍是陣中當家球星唐西奇（Luka Doncic）的傷勢進度。根據美國知名記者席格爾（Brett Siegel）與查拉尼亞（Shams Charania）的最新報導，唐西奇的康復進度樂觀，最快有望在次輪移師洛杉磯主場時重披戰袍。消息人士指出，雖然唐西奇目前的康復進度穩步前行，但距離參與球隊合練與高強度的隊内對抗，至少還需要一週的時間。若湖人順利在首輪擊敗火箭、與西區龍頭奧克拉荷馬雷霆會師次輪，唐西奇預料還會缺席系列賽開局的前幾場比賽。名記席格爾透露，唐西奇最早的復出時間點將落在次輪的G3或G4，屆時系列賽將移師洛杉磯主場。前提是湖人必須先挺過火箭隊的纏鬥，順利晉級下一輪。唐西奇目前正處於重度腿筋傷勢的復健期，好消息是，整個康復過程並未出現任何反覆或傷情加劇的情況。湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）與管理層目前傾向於在首輪系列賽結束後再更新他的狀態，但外界普遍認為，要等到5月8日，也就是受傷滿五週左右，他的復出前景才會更趨明朗。湖人球團對於唐西奇的復出保持謹慎的態度，深知這類傷病無法揠苗助長，因此並不打算催促他提前回歸。下個階段的康復內容將包括一對一訓練以及部分參與球隊合練，若下週末前能順利進入此階段，唐西奇離復出就不遠了。