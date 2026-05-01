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NBA季後賽首輪進入關鍵第六戰，帶著3：2領先優勢的紐約尼克隊，今（1）日作客亞特蘭大老鷹隊主場展現驚人宰制力。尼克上半場火力全開，一度領先達驚人的51分，寫下歷史級的慘案。然而，在分差懸殊的情況下火藥味絲毫不減，尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）與老鷹後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）在第二節發生嚴重肢體衝突，雙雙遭裁判驅逐出場。力求關門晉級的尼克隊，今日開賽便展現勢在必行的決心。面對防線崩潰的老鷹，尼克全隊手感發燙，上半場最大分差竟來到51分。根據聯盟紀錄，NBA季後賽單場最大分差為58分，分別為2009年黃蜂慘敗給金塊，以及1956年湖人痛擊老鷹，尼克今日在半場便取得超過50分的領先，讓這場關門戰半場就幾乎失去懸念，甚至有機會挑戰聯盟高懸17年的慘案紀錄。當分差來到50分時，老鷹後衛丹尼爾斯在卡位時纏住了羅賓森的手臂，隨後兩人爆發口角並演變成胸對胸的肢體推擠。裁判與兩隊隊友迅速介入試圖將兩人分開，但羅賓森情緒異常激動，被拉開後仍多次試圖衝向丹尼爾斯叫陣。裁判在回看比賽錄像後決定重罰，將引發衝突的羅賓森與丹尼爾斯雙雙驅逐出場。雖然衝突導致主力中鋒遭驅逐，但由於分差過於巨大，尼克隊晉級次輪幾乎已成定局。對於老鷹隊而言，在自家門口面臨半場落後超過50分的尷尬局面，無疑是隊史季後賽最難堪的一頁。目前半場結束，尼克以83：36領先老鷹。