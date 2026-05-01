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杜蘭特狀態升級！G6上陣機率從0到有

絕地反擊！火箭連勝後的氣勢轉折

死神倘若回歸 火箭正式起飛？

NBA 2025-26季後賽西區首輪高潮迭起，原本以0比3瀕臨淘汰邊緣的休士頓火箭，憑藉著絕佳的團隊韌性連扳兩場，將系列賽大比分追至2比3。台灣時間5月2日上午9:30，雙方將回到休士頓豐田中心（Toyota Center）進行至關重要的第六戰。除了賽事本身，超級球星凱文·杜蘭特（Kevin Durant）的傷勢復原狀況，更是全球球迷關注的焦點。根據美媒記者西格爾（Brett Siegel）最新報導，火箭球團官方更新了杜蘭特的傷情報告，將其在系列賽第六戰的出戰狀態，從原本的「缺陣」（OUT）上調至「小概率出戰」（DOUBTFUL）。儘管球團內部消息指出，對於這位16次入選全明星賽的巨星明日出戰G6仍持偏保留的態度，但這一細微的狀態調整，顯然為火箭注入了一劑強心針。西格爾強調，雖然目前尚未被正式排除在出賽名單之外，但球團對杜蘭特的康復進度持高度謹慎態度。火箭在系列賽初期雖然陷入0比3的絕境，但這群年輕戰力並未就此放棄。在過去兩場比賽中，火箭展現了極高強度的防守紀律，不僅成功壓制了湖人的外線攻勢，更在進攻端找回了流暢的配合。中鋒申京（Alperen Sengun）在上一場比賽中以14分、9籃板、8助攻的準大三元數據展現了球隊中樞的價值，他更在賽後公開喊話，誓言要將系列賽逼入搶七決戰。這種永不言敗的鬥志，讓火箭已成為季後賽最不可預測的強大勢力。若是杜蘭特成功在G6復出，將對火箭產生決定性的影響。首先，杜蘭特無解的進攻得分能力，能為火箭提供穩定的終結點，分擔申京等年輕隊友們在關鍵時刻的得分壓力。其次，他在場上的牽制力將能有效撕裂湖人的防守陣型，為外圍射手創造更寬廣的投籃空間。更重要的是，杜蘭特豐富的季後賽經驗與冷靜的心理素質，將是年輕火箭在面對高壓賽事時，最為珍貴的精神領袖。即便當前球隊已靠著年輕陣容打出一片天，若能迎回這名得分機器，火箭無疑將具備挑戰歷史、完成「讓三追四」傳奇的最大資本。