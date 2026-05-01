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年份 球隊 對手 半場領先分差 2026 紐約尼克 亞特蘭大老鷹 47 2017 克里夫蘭騎士 波士頓塞爾提克 41 2025 印第安納溜馬 紐約尼克 41 1987 底特律活塞 華盛頓子彈 40 2025 克里夫蘭騎士 邁阿密熱火 39

紐約尼克隊今（1）日在季後賽首輪第六戰（G6）客場出戰亞特蘭大老鷹隊，展現了令人窒息的宰制力。尼克隊在開賽後便火力全開，上半場結束竟以83：36領先老鷹隊高達47分，刷新了NBA季後賽歷史半場最大領先分差紀錄，恐讓這場攸關晉級的關鍵賽事早早失去懸念。根據官方數據統計，尼克隊在半場結束時領先47分，打破了先前由克里夫蘭騎士隊（2017年對塞爾提克）以及印第安納溜馬隊（2025年對尼克）所共同保持的41分紀錄。尼克隊首節便打出40-15的狂潮，次節更得理不饒人，以43-21持續擴大優勢。美國籃球媒體《SLAM》與《statmuse》紛紛對此瘋狂比分表示震驚，其中《statmuse》更調侃道：「依照這個節奏，尼克隊有望以166-72的比分結束比賽。」尼克隊前鋒阿努諾比（OG Anunoby）是這場大屠殺的首要功臣，他上半場12投10中，以極高的效率爆砍26分。後衛布倫森（Jalen Brunson）貢獻13分與7助攻，布里奇斯（Mikal Bridges）則挹注16分。尼克隊上半場的團隊投籃命中率高達65%（43投28中），三分球命中率44%，且罰球線上幾乎滴水不漏（22投20中）。除了進攻端表現完美，尼克隊的防守更是讓老鷹隊徹底窒息，老鷹全隊上半場39投僅中12，命中率低至31%。儘管比賽一面倒，但場上也發生了火爆插曲。尼克隊中鋒米契爾·羅賓森（Mitchell Robinson）與老鷹隊前鋒丹尼爾斯（Dyson Daniels）在比賽中捲入激烈衝突，隨後兩人雙雙遭到驅逐出場。不過，這起意外並未影響尼克隊的進攻節奏。老鷹隊方面，上半場僅有傑倫·約翰遜（Jalen Johnson）得分達雙位數（11分），當家球星麥科勒姆（CJ McCollum）被限制到僅得9分。目前尼克隊在系列賽以3：2領先，若維持此領先態勢，將順利挺進東區準決賽。