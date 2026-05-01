金州勇士過去幾年常因「沒做交易」而備受球迷與媒體批評，但現在看來，他們當初在交易截止日前選擇放手，或許是極為精明的決定。曾被視為勇士補強防守端首選的26歲後衛艾利斯（Keon Ellis），在被交易至克里夫蘭騎士後表現慘不忍睹，甚至在關鍵的季後賽第五戰中慘遭冷凍，這讓當初沒當「冤大頭」的勇士隊意外獲得了平反。

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季後賽行情慘跌！　艾利斯從先發跌至冷板凳

在被國王隊交易至騎士後，艾利斯（Keon Ellis）在例行賽期間場均出賽達25分鐘，看似能在克里夫蘭站穩腳跟。然而，進入高強度的季後賽後，他的缺點暴露無遺。

在對戰多倫多暴龍的系列賽中，艾利斯的出場時間一路縮減。儘管首戰還有進球，但他隨後陷入連續三場比賽得分掛零的窘境，投籃手感全失。在今日雙方打成2比2平手的天王山之戰中，騎士主帥阿特金森（Kenny Atkinson）即便用了10人輪替，卻完全不給艾利斯上場機會，將其徹底放至冷板凳。

勇士逃過一劫！　230萬美金合約曾極具吸引力

在季中交易期間，年薪僅230萬美元的艾利斯被視為CP值極高的3D（三分球與防守）補強人選。當時不少分析認為，若勇士願意付出優渥籌碼，絕對能從國王手中搶下這位後衛。

不過，勇士最終選擇按兵不動。如今看來，若勇士當時真的為了艾利斯送出年輕資產或選秀權，現在恐怕要在季後賽面臨「買了不能用」的尷尬處境。美媒普遍認為，這對於一直被詬病補強不利的勇士總管來說，無疑是一場「遲來的正義」。

艾利斯（Keon Ellis）即將在暑假成為不受限自由球員。由於在騎士隊已失去戰術地位，外界推測他回歸克里夫蘭的機率微乎其微。對於勇士來說，雖然他們仍有補強後衛線的需求，但以艾利斯目前在季後賽展現的「軟手」程度，這筆過去的交易傳聞恐怕已正式劃下句點。

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...