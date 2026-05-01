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日本羽球巨星奧原希望今（1）日受台灣美津濃（Mizuno）邀請訪台，於大同高中體育館參加「Follow Your Will Session」羽球教室。他開心分享這是他第一次來到海外教導小學選手，同場和台灣羽球好手葉宏蔚、許玟琪、鄧淳薰以及柯佳玲一起進行單打、雙打比賽，也和小朋友一起練習平衡、重心等技巧動作。奧原希望在場上嬌小但堅韌的身影，來自從小扎實的基礎訓練，他也期許羽球能成為跨越國籍文化的「共同的語言」。奧原希望一上台就親切地向大家打招呼，並說「大家好我是奧原希望，對選手來說，幾乎沒有機會能在海外教導年輕的小朋友們。」並表達了自己期待的心情。奧原說，「就算今天的時間不長，我也會拿出我所學，希望能夠和大家一起度過開心的一天。」隨後活動進行開球儀式，由台灣混雙好手葉宏蔚與奧原希望一起進行單打，葉宏蔚在開始前也拜託主持人傳達給奧原希望，「請手下留情！」讓奧原哈哈大笑。隨後許玟琪、鄧淳薰以及柯佳玲也上場與奧原希望一起進行雙打比賽。奧原希望與許玟琪同隊，展現多顆強勁殺球，讓現場小朋友目不轉睛。隨著羽球教室進行，奧原希望就像體育老師一樣站在場中間，教導小朋友許多技巧，包含運動中不可或缺的「平衡」，並和小朋友一起嘗試兩人一組單腳站立、互相擊掌。隨後奧原也提及「重心」的重要性，表示動作難度較大，隨後他將單腳抬起後直直蹲下再起身，展現絕佳的穩定性，也有小朋友一次嘗試成功，讓他驚呼「好厲害！」熱身完後，奧原希望與小朋友們一起練習「腳步」，他提醒學生們，「要用全身的力量把球丟過球網，當你要丟球的時候，試著想像羽毛球的方向。」奧原稱讚，「台灣的大家都很優秀！」並提及，日本同齡的小朋友要把球丟過球網會比較辛苦。奧原希望也和現場小朋友們對打，同場出現球技相當厲害的台灣國小選手，讓奧原希望相當驚嘆，他在最後都會暖心看著孩子們的眼睛，與對方握手致意，展現自然的親和力。身高僅155公分的奧原希望，在比賽時總是能展現驚人的爆發力，堅韌的防守也非常精彩。奧原分享，他在國中時期就特別注重腳步的訓練，也非常重視基礎練習，他肯定的說，「中學時代累積的練習，對之後的羽球生涯有很大的幫助。」這是奧原希望第一次來到海外跟小朋友互動，他坦言，有點緊張但也很期待，「雖然有文化與國籍上的差異，但喜歡羽球的心意是一樣的，希望透過這樣的心意，讓羽球成為共同的語言。」