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明尼蘇達灰狼隊今（1）日回到主場，準備與衛冕軍丹佛金塊展開系列賽第六戰的生死對決。雖然灰狼目前以大比分3：2取得聽牌優勢，但在這場至關重要的關門戰前夕，球隊卻面臨極其慘烈的傷病打擊，兩大主力愛德華茲（Anthony Edwards）與迪文森索（Donte DiVincenzo）雙雙缺陣，考驗著狼群的韌性。今日賽前，灰狼全隊穿著「0號球衣」進場，希望帶著迪文森佐的那份力量力拚關門。灰狼在第四戰付出了慘痛代價，「蟻人」愛德華茲在比賽上半場因左膝過度伸展導致骨挫傷，目前被列入每週觀察名單，確定無法出賽。更糟的是，陣中射手迪文森佐也在此役遭遇致命傷勢，賽後證實為右腳阿基里斯腱斷裂，不僅本季提前報銷，更可能影響到整個2026-27賽季的開季。今日早晨的投籃練習中，迪文森佐現身球隊訓練場館，他坐在滑板車上支撐著受傷的右腳，雖然無法上場，但他仍掛著笑容與隊友擊掌打氣，試圖以另一種方式為球隊注入能量。為了替倒下的戰友而戰，今日進入球場時，灰狼球員展現了令人動容的團結精神。包括藍道（Julius Randle）與麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）在內的所有球員，步入球員通道時全都換上了迪文森佐的球衣。這場「為兄弟而戰」的舉動迅速在社群媒體瘋傳，也點燃了明尼蘇達主場球迷的熱血。許多球迷在灰狼官方X的貼文下留言：「這足以讓一個男人落淚」、「為了迪文森佐贏這場比賽」、「我願意為這支球隊付出生命」、「我要哭了⋯⋯」甚至有球迷搞笑說：「蟻人：那我呢⋯⋯」面對背水一戰的金塊，灰狼今日是關門的最佳時機。若今日無法在主場解決戰局，雙方將進入搶七大戰並回到丹佛高海拔主場，在缺少兩大核心戰力的情況下，灰狼的晉級之路將變得非常艱難。