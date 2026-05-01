洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）在日前達成連續5場優質先發（QS），目前以0.60的防禦率高居大聯盟第一。日媒丹羽政善針對大谷本季展現出的賽揚獎級投球宰制力進行深度解析，指出目前他擁有一顆球質獨特、帶有卡特球特性的四縫線速球，特性並非是「上飄」，而是有橫向位移的效果，讓打者更難以掌握。
4縫線速球機制 橫向位移大
數據顯示，大谷翔平在術後復出的四縫線速球轉速顯著提升，平均突破2400轉，甚至能投出單球2806轉的驚人紀錄。然而，這顆球在物理特性上並非如傳統高轉速球那樣產生向上噴湧的「向上位移（Hopping）」，反而呈現出低於聯盟平均的縱向位移量。
大谷本季的4縫線旋轉效率僅75.6%，遠低於大聯盟中央值的89.8%。這意味著球旋轉時帶有大量的旋轉，抵消了向上升力。由於旋轉效率低且軸心偏差，大谷的4縫線速球軌跡更偏向投手左側（手套側）。聯盟平均橫向位移為7.8英吋，大谷僅5.5英吋。這使得這顆速球對於打者而言，並非「往上竄」，而是呈現出「橫向位移」的卡特球軌跡，極易讓打者擊中球心邊緣導致擊球失準。
這種特殊的球質與隊友泰勒·格拉斯諾（Tyler Glasnow）類似，重點不在於製造空振，而是在於透過軌跡偏差誘發打者揮空或擊出軟弱滾地球。
打擊復調關鍵 右半邊拉打滾地球是警訊
在打擊端，日媒引述道奇打擊教練貝茲（Aaron Bates）的觀點指出，大谷打擊狀態最差的指標是「面對速球擊出右方向（一、二壘間）的滾地球」。
根據數據追蹤，當大谷擊出右方向滾地球的比例增加時，其預期加權平均對戰表現（xwOBA）會顯著下降。在4月13日至25日的全壘打荒期間，大谷右方向滾地球比例高達38.7%，當時的打率僅.182、xwOBA為.313，處於賽季低谷。
然而，近期大谷擊球方向趨於全面，已出現復調跡象。數據分析建議，未來觀察大谷是否真正重回巔峰，除了全壘打數量外，「擊球方向」與「球種對應」將是判斷其打擊機制是否修正完成的重要數據。
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數據顯示，大谷翔平在術後復出的四縫線速球轉速顯著提升，平均突破2400轉，甚至能投出單球2806轉的驚人紀錄。然而，這顆球在物理特性上並非如傳統高轉速球那樣產生向上噴湧的「向上位移（Hopping）」，反而呈現出低於聯盟平均的縱向位移量。
大谷本季的4縫線旋轉效率僅75.6%，遠低於大聯盟中央值的89.8%。這意味著球旋轉時帶有大量的旋轉，抵消了向上升力。由於旋轉效率低且軸心偏差，大谷的4縫線速球軌跡更偏向投手左側（手套側）。聯盟平均橫向位移為7.8英吋，大谷僅5.5英吋。這使得這顆速球對於打者而言，並非「往上竄」，而是呈現出「橫向位移」的卡特球軌跡，極易讓打者擊中球心邊緣導致擊球失準。
這種特殊的球質與隊友泰勒·格拉斯諾（Tyler Glasnow）類似，重點不在於製造空振，而是在於透過軌跡偏差誘發打者揮空或擊出軟弱滾地球。
打擊復調關鍵 右半邊拉打滾地球是警訊
在打擊端，日媒引述道奇打擊教練貝茲（Aaron Bates）的觀點指出，大谷打擊狀態最差的指標是「面對速球擊出右方向（一、二壘間）的滾地球」。
根據數據追蹤，當大谷擊出右方向滾地球的比例增加時，其預期加權平均對戰表現（xwOBA）會顯著下降。在4月13日至25日的全壘打荒期間，大谷右方向滾地球比例高達38.7%，當時的打率僅.182、xwOBA為.313，處於賽季低谷。
然而，近期大谷擊球方向趨於全面，已出現復調跡象。數據分析建議，未來觀察大谷是否真正重回巔峰，除了全壘打數量外，「擊球方向」與「球種對應」將是判斷其打擊機制是否修正完成的重要數據。