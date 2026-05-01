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金塊被聽牌雪上加霜 戈登確定缺席關鍵戰

灰狼戰力拉警報！砍將多森姆驚傳受傷

關門戰心理博弈 誰能頂住壓力？

NBA 2025-26季後賽首輪戰火蔓延至第六戰，台灣時間5月1日，明尼蘇達灰狼將回到主場迎戰衛冕軍丹佛金塊。目前系列賽由灰狼以3比2領先，此役不僅是金塊的絕對背水一戰，對於灰狼而言，更是關乎能否成功「關門」晉級的關鍵之役。然而，賽前雙方均傳出嚴峻傷情，兩隊戰力皆受到不同程度的打擊。金塊少了側翼防守大鎖（Aaron Gordon），而灰狼則是少了頂替一哥愛德華茲（Anthony Edwards）表現優異的小將金塊隊在G5扳回一城後氣勢大振，但G6賽前卻傳出壞消息。金塊賽前公布傷病報告，防守悍將戈登因左小腿肌肉緊繃，確定無法上陣；同時，替補前鋒華生（Peyton Watson）也因右腿筋拉傷高掛免戰牌。這對金塊的側翼防守與籃板保護是一大打擊，教練團必須重新盤整鋒線人手，勢必得更加仰賴主力球員的輪轉，以及其他替補球員在高壓環境下的即時貢獻。而握有聽牌優勢的灰狼，近日同樣陷入傷病泥淖。根據資深記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新報導，灰狼隊在，因小腿受傷，同樣將缺席今日主場的關鍵G6。這對於灰狼來說無疑是重大變數，原先在愛德華茲缺陣後，多森姆扛起了大量的得分重任，他的缺席將讓球隊在進攻端面臨巨大的組織與得分缺口。雖然灰狼仍握有3比2的優勢，但多森姆的傷退讓「關門」難度陡增。目前灰狼的進攻重擔將落在隊內其他核心球員身上，他們必須在防守端維持高強度，試圖降低多森姆缺陣對外線火力的影響。而金塊方面，即便少了戈登，約基奇（Nikola Jokić）勢必會展現統治力，試圖將系列賽拖入搶七。這場比賽已不再只是單純的戰術對決，更是兩隊在面對重大傷病後，如何調整陣容深度與意志力的終極考驗。金塊能否在客場演出史詩級逆轉，亦或是灰狼能排除萬難搶下晉級門票？這場G6將成為今年季後賽首輪最令人屏息的夜晚之一。