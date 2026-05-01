紐約尼克隊今（1）日在季後賽首輪第六戰（G6）客場出戰亞特蘭大老鷹隊，上半場結束竟以83：36領先老鷹隊高達47分，締造NBA季後賽歷史半場最大領先分差紀錄。根據統計，NBA歷史上共出現過30場勝差在40分以上的「慘案」。其中，2009年金塊隊在客場以58分的懸殊差距痛宰黃蜂，追平了NBA季後賽歷史上單場最大分差紀錄。
地獄級的58分！ 金塊與湖人共享史上「最虐」寶座
NBA季後賽史上最大的勝差紀錄為58分。最近一次發生在2009年，由丹佛金塊以121：63擊潰當時的紐奧良黃蜂。而早在1956年，湖人隊也曾以133：75痛擊聖路易老鷹（St.Louis Hawks）。這兩場比賽的分差，至今仍是所有季後賽球隊不願回首的噩夢。
2025年成「大屠殺之年」！騎士、雷霆狠刷紀錄
在剛過去的2025年球季，東區與西區分別發生了多次大分差慘劇。克里夫蘭騎士在首輪第四戰以128比73、足足55分的差距羞辱了邁阿密熱火，這不僅是史上第四高的分差，更是自2015年公牛勝公鹿54分後的最高紀錄。與此同時，西區的雷霆隊也不遑多讓，先是在首輪血洗灰熊51分，隨後又在次輪痛宰金塊43分，顯示出強大的禁區與外線統治力。
NBA季後賽史上最大勝差前5名排行榜
總冠軍賽也難逃！1998年爵士遭喬丹公牛血洗
即便在最高層級的總決賽中，實力天秤也曾出現極度傾斜。1998年喬丹（Michael Jordan）率領的芝加哥公牛，曾在第三戰以96：54痛擊猶他爵士，42分的分差至今仍是總冠軍賽史上的最高紀錄。
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NBA季後賽史上最大的勝差紀錄為58分。最近一次發生在2009年，由丹佛金塊以121：63擊潰當時的紐奧良黃蜂。而早在1956年，湖人隊也曾以133：75痛擊聖路易老鷹（St.Louis Hawks）。這兩場比賽的分差，至今仍是所有季後賽球隊不願回首的噩夢。
2025年成「大屠殺之年」！騎士、雷霆狠刷紀錄
在剛過去的2025年球季，東區與西區分別發生了多次大分差慘劇。克里夫蘭騎士在首輪第四戰以128比73、足足55分的差距羞辱了邁阿密熱火，這不僅是史上第四高的分差，更是自2015年公牛勝公鹿54分後的最高紀錄。與此同時，西區的雷霆隊也不遑多讓，先是在首輪血洗灰熊51分，隨後又在次輪痛宰金塊43分，顯示出強大的禁區與外線統治力。
NBA季後賽史上最大勝差前5名排行榜
|排名
|年份
|系列賽階段
|對戰比分（勝者在前）
|勝差
|1
|2009
|西區首輪
|金塊121-63黃蜂
|58
|1
|1956
|西區準決賽
|湖人133-75老鷹
|58
|3
|1973
|西區決賽
|湖人126-70勇士
|56
|4
|2025
|東區首輪
|騎士128-73熱火
|55
|5
|2015
|東區首輪
|公牛120-66公鹿
|54
即便在最高層級的總決賽中，實力天秤也曾出現極度傾斜。1998年喬丹（Michael Jordan）率領的芝加哥公牛，曾在第三戰以96：54痛擊猶他爵士，42分的分差至今仍是總冠軍賽史上的最高紀錄。
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