我是廣告 請繼續往下閱讀

排名 年份 系列賽階段 對戰比分（勝者在前） 勝差 1 2009 西區首輪 金塊121-63黃蜂 58 1 1956 西區準決賽 湖人133-75老鷹 58 3 1973 西區決賽 湖人126-70勇士 56 4 2025 東區首輪 騎士128-73熱火 55 5 2015 東區首輪 公牛120-66公鹿 54

紐約尼克隊今（1）日在季後賽首輪第六戰（G6）客場出戰亞特蘭大老鷹隊，上半場結束竟以83：36領先老鷹隊高達47分，締造NBA季後賽歷史半場最大領先分差紀錄。根據統計，NBA歷史上共出現過30場勝差在40分以上的「慘案」。其中，2009年金塊隊在客場以58分的懸殊差距痛宰黃蜂，追平了NBA季後賽歷史上單場最大分差紀錄。NBA季後賽史上最大的勝差紀錄為58分。最近一次發生在2009年，由丹佛金塊以121：63擊潰當時的紐奧良黃蜂。而早在1956年，湖人隊也曾以133：75痛擊聖路易老鷹（St.Louis Hawks）。這兩場比賽的分差，至今仍是所有季後賽球隊不願回首的噩夢。在剛過去的2025年球季，東區與西區分別發生了多次大分差慘劇。克里夫蘭騎士在首輪第四戰以128比73、足足55分的差距羞辱了邁阿密熱火，這不僅是史上第四高的分差，更是自2015年公牛勝公鹿54分後的最高紀錄。與此同時，西區的雷霆隊也不遑多讓，先是在首輪血洗灰熊51分，隨後又在次輪痛宰金塊43分，顯示出強大的禁區與外線統治力。即便在最高層級的總決賽中，實力天秤也曾出現極度傾斜。1998年喬丹（Michael Jordan）率領的芝加哥公牛，曾在第三戰以96：54痛擊猶他爵士，42分的分差至今仍是總冠軍賽史上的最高紀錄。