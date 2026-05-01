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巴爾的摩金鶯隊今（1）日在主場對陣休士頓太空人隊的雙重賽首戰中，上演了一場令人熱血沸騰的長打秀。金鶯隊全場狂炸兩發滿貫全壘打，分別由拉契曼（Adley Rutschman）與傑克森（Jeremiah Jackson）所敲出，終場順利以10：3擊敗對手，這也是金鶯隊史睽違11年再次出現單場兩支滿貫砲的壯舉。比賽進行到5局下半，金鶯隊在1：0領先、1出局滿壘的情況下，由當家捕手拉契曼率先發難。他鎖定太空人第二任左投奧卡特（Steven Okert）的直球，擊出左中外野方向深遠飛球。太空人中外野手馬修斯（B. Matthews）雖在撞上圍欄的同時試圖接球，球卻從手套中滑出掉進金鶯後援投手的練習區。這支戲劇性的滿貫全壘打（本季第4轟）點燃全場氣氛，金鶯後援投手群更在練習區興奮歡呼。戰火持續延燒至7局下半，金鶯隊再度攻佔滿壘。年僅22歲的新星傑克森瞄準太空人第四任右投亞歷山大（Jason Alexander）投出的第一顆橫掃球（Sweeper），再度將球送上左中外野看台，擊出個人本季第6轟，同時也是球隊單場第二發滿貫全壘打。根據大聯盟官網「MLB.com」統計，金鶯隊上一次在單場比賽擊出兩發滿貫砲要追溯到2015年9月11日對陣皇家隊的比賽。這是隊史第8次出現此罕見紀錄，距離上一次已時隔11年之久。金鶯隊在首戰靠著兩發滿貫砲大勝，勝率一度回到5成。然而在隨後的雙重賽第二戰，金鶯投手群遭遇太空人強烈反撲，被太空人強打艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）敲出領跑美聯的第12支全壘打，終場慘丟11分大敗。這也讓金鶯隊目前的戰績來到15勝16敗，在短短數小時內勝率再次跌破5成。