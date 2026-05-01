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NBA季後賽首輪尼克與老鷹的系列賽進入第六戰，回到主場的老鷹原本有機會將戰局拖入搶七大戰，不料卻演變成一場破紀錄的崩盤。老鷹上半場手感冰冷、防線全潰，竟以36：83落後尼克高達47分，不僅讓亞特蘭大主場球迷鴉雀無聲，也幾乎宣告球季提早結束。這場慘敗讓傳奇球星巴克利（Charles Barkley）與歐尼爾（Shaquille O'Neal）等人在節目中大開玩笑嘲諷老鷹。這場慘敗的悲劇讓ESPN節目《Inside the NBA》的主持群也看不下去，現場笑料百出。傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）在節目中找來一隻老鷹吉祥物的絨毛玩偶，當眾上演「CPR急救」試圖救活奄奄一息的老鷹；史密斯（Kenny Smith）則是大揮白旗投降。一向語不驚人死不休的巴克利（Charles Barkley）則發揮黑色幽默，一本正經地對著鏡頭說：「全美觀眾聽我說，我是這群人中唯一的理智線。這群傢伙太蠢了，老鷹絕對有機會追回來的！」此話一出，立刻引發錄影現場哄堂大笑。事實上，根據NBA歷史紀錄，例行賽最大分差逆轉紀錄是1996年猶他爵士克服的36分；而在季後賽，史上最大逆轉秀則是2019年洛杉磯快艇面對勇士隊時完成的31分大反撲。老鷹半場落後多達47分，在歷史數據上幾乎是零勝算。根據官方數據統計，尼克隊在半場結束時領先47分，打破了先前由克里夫蘭騎士隊（2017年對塞爾提克）以及印第安納溜馬隊（2025年對尼克）所共同保持的41分紀錄。回顧本系列賽，老鷹曾一度取得2：1領先，展現強大競爭力，但過去兩場比賽尼克全面鎖定勝利，場均勝分超過20分。今日回到主場卻以這種慘案的方式收尾，對於本賽季表現亮眼的亞特蘭大球員與球迷而言，無疑是最讓人失望的謝幕。