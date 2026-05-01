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一場未打就要離開？ 戴維斯的巫師生涯充滿變數

海恩斯：轉隊可能性極高

華盛頓巫師隊今夏將迎來重大陣容變動？根據NBA資深記者海恩斯（Chris Haynes）近日在廣播節目中的最新爆料，現效力於巫師隊的超級巨星，很有可能在下個賽季開打前再次被交易。而他在轉隊至巫師後，卻還未曾替巫師出賽過任何一場比賽。回顧本賽季的交易截止日前，達拉斯獨行俠發動震撼交易，將戴維斯這位10屆全明星大前鋒送往華盛頓巫師。當時這筆交易被視為巫師推動重建的重要拼圖，球團更期待他與特雷·楊（Trae Young）聯手，為華盛頓帶來新氣象。然而，令人意外的是，自從被交易到巫師隊後，戴維斯因手部與腹股溝傷勢，至今尚未代表巫師隊出賽過任何一場比賽。他本賽季在效力獨行俠期間，儘管場均仍能貢獻20.4分、11.1籃板與1.7阻攻，但頻繁的傷病史始終是困擾其職業生涯的最大隱憂。海恩斯在節目中明確指出：「我確實認為，等到下個賽季開始時，戴維斯很有可能已經身處另一支球隊了。」這番言論立刻在聯盟掀起波瀾。由於戴維斯與巫師隊的合約還剩兩年（包含2027-28賽季的球員選項），對於正處於重建期的巫師而言，將這份巨大的薪資合約轉化為更多的選秀權或年輕潛力股，或許是管理層評估後的理性選擇。對於巫師球迷來說，雖然期待看見戴維斯披上巫師戰袍與年輕核心並肩作戰，但面對現實的賽場考量與球隊未來規劃，這位「華盛頓院長」是否真的會未打先走，成為今年休賽期最值得關注的交易焦點。