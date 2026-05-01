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紐約尼克今（1）日對戰亞特蘭大老鷹第六戰中，展現了殘暴的統治力，半場竟取得47分的誇張領先。然而，上半場最讓球迷驚呼的一幕發生在第二節末段，尼克明星後衛布朗森（Jalen Brunson）為了救一顆界外球，整個人加速衝進第一排觀眾席，直接將知名饒舌歌手布西（Boosie）撞翻，這位嘻哈大佬一度在地上痛苦抱膝，引發一場虛驚。現年29歲、正值巔峰的布朗森在今日比賽中不僅得分效率驚人，防守與拚勁也拉滿。在一次球權即將出界時，他毫不遲疑地飛身撲救，強大的慣性讓他直接撞進場邊貴賓席，首當其衝的正是43歲的饒舌歌手布西（Boosie）。布西在遭受重擊後跌坐地板，手扶著膝蓋並露出痛苦表情，甚至還用力拍打地板發洩。然而，當鏡頭轉向布朗森時，這位征戰8年的老將卻露出了神祕且俏皮的微笑，顯然他看出布西的反應帶有些許表演成分，並無真正受傷。所幸，布西不久後便回到座位上繼續觀戰，身體看來並無大礙。比起布西的膝蓋，老鷹隊球員的心中恐怕更痛。尼克隊在首節就打出40比15的攻勢，第二節更是得理不饒人，單節再轟43分，以83比36的恐怖差距進入中場休息。尼克若能順利保住這份巨大領先，將達成連續四年晉級季後賽次輪的佳績。