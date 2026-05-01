我是廣告 請繼續往下閱讀

原定在2026年賽季結束後高掛球鞋的洛杉磯道奇隊資深內野手羅哈斯（Miguel Rojas），如今傳出可能收回退休承諾。根據美國權威體育媒體《The Athletic》王牌記者羅森索（Ken Rosenthal）的最新報導，這位37歲的游擊老將對於延續職業生涯持開放態度，但前提是必須達成一項歷史級的「唯一條件」，那就是今年必須奪冠，球隊全力朝著三連霸之路衝擊。羅哈斯在2024年隨道奇隊奪冠後，曾公開表示自己只會再打2年。去年10月球隊突破分區系列賽後的香檳慶祝會上，他更再次重申將在2026年賽季後退役。然而羅森索指出，羅哈斯目前心中存在一個讓他重考決定的情境：「如果我們完成三連霸（3-peat）」。自1998年至2000年的紐約洋基隊以來，大聯盟已有26年未曾出現過三連霸的壯舉。羅哈斯表示，若這項偉大目標成真，他將會與妻子瑪莉安娜（Mariana）、10歲的兒子亞倫（Aaron）以及5歲的女兒安柏（Amber）共同討論是否繼續現役生活。儘管已屆37歲高齡，羅哈斯對於自己的競技狀態仍充滿自信。他在受訪時強調，決定退休並非因為感受到身體極限，他認為自己依然具備單季鎮守游擊100場的實力。然而，影響他去留的核心因素始終是家庭。身為一名極其重視家人的父親，羅哈斯希望能有更多時間陪伴正在打棒球的兒子亞倫。「棒球員的職業生涯固然短暫，但我更想待在孩子身邊，就像當年我的父母對我所做的一樣。」羅哈斯表示。羅哈斯近年在道奇隊陣中扮演關鍵的精神領袖，與大谷翔平、貝茲等球星都有極佳私交。隨著道奇隊本季持續邁向三連霸之路，這位防禦穩健、經驗豐富的守護神能否在達成夢想後「再戰一年」，外界都在關注。