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洛杉磯湖人隊昨（30）日在關鍵第五戰踢到鐵板，儘管湖人曾取得3：0的絕對領先，但火箭在關鍵第五戰於客場反撲成功，將大比分追至2：3。面對輸球壓力，湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）在場上情緒失控，直接對著火箭明星中鋒申京（Alperen Sengun）狂噴垃圾話，怒嗆對方是「軟蛋」。隨著系列賽對抗強度提升，兩隊火藥味也越來越濃。在第五戰的緊張時刻，鏡頭捕捉到詹姆斯在站上罰球線前，對著向裁判抱怨吹判的申京噴起垃圾話。詹姆斯毫不留情地說道：「不，不是你。你們陣中任何人都可以說，就你不行。你是這場上唯一沒資格開口的人，你這軟蛋高個子（Soft ass tall guy）。」《Heavy Sports》報導指出，詹姆斯顯然不滿身材高大的申根頻繁透過身體接觸站上罰球線，卻又在被吹判犯規時不斷向裁判抱怨。當時火箭正領先達雙位數，這段「現場原音」也反映出詹姆斯在面對比分落後與體能下滑時極大的挫折感。湖人目前正處於艱難的處境，在唐西奇缺陣下，詹姆斯必須長時間統治攻守兩端。儘管里夫斯（Austin Reaves）在第五戰回歸並從替補出發帶來貢獻，但仍無法掩蓋湖人火力支援不足的事實。反觀火箭隊的申京在系列賽中展現全明星身手，不僅頻繁製造犯規，在禁區的破壞力更讓湖人吃盡苦頭。除了申京，火箭前鋒史密斯（Jabari Smith）此前稱「火箭是更出色的球隊」等言論，也讓詹姆斯感到不屑，雙方衝突已從球技較量延伸至口水戰。對詹姆斯而言，接下來的比賽不僅是晉級之戰，更是一場名譽保衛戰。NBA歷史上從未有過球隊在3：0領先下被逆轉，若湖人最終遭火箭翻盤，這項尷尬紀錄無疑將成為詹姆斯生涯履歷中最尷尬的紀錄。