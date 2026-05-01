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衝擊調整期後的重新出發

教練團給予厚望：身心恢復至最佳狀態

對決西武林安可 台灣內戰有望再現？

效力於日本職棒福岡軟銀鷹的「台灣至寶」徐若熙，在歷經短暫的一軍登錄抹消休養後，根據日媒報導，他已確定重返一軍先發輪值。徐若熙預計將於5月4日的比賽中掛帥先發，強勢迎戰西武獅隊，台灣球迷極有可能再次見證精彩的「台灣內戰」。徐若熙本賽季開局表現雖有亮點，但在4月17日面對歐力士猛牛隊的先發中，遭遇了震撼教育，僅投1又2/3局便被擊出6支安打，包括2發全壘打，失掉7分後提前退場。球團為了保護這位年輕右投，於隔日將他移出激活名單進行調整。目前徐若熙在本季留下1勝2負、防禦率4.91的成績。經過約兩週的休養與調整，徐若熙對於即將到來的復出戰信心十足。他在受訪時表示：「這段時間我一直在做準備，休息得非常充分，目前身體與心態的狀態都感覺很不錯。」對於徐若熙的回歸，軟銀鷹投手教練倉野信次表達了正面的肯定。他強調，這段調整期的初衷就是希望讓徐若熙在身心靈都能得到充分的休息與恢復，「他已經能夠讓身心都調整到理想狀態，這就是我們當初安排這次調整的最終目標。」隨著4日的登板計畫確定，球迷們也相當期待徐若熙能與同在日職奮鬥的台灣強打林安可正面對決。屆時若兩人同場競技，無疑將成為台日兩地棒球迷關注的焦點戰役。徐若熙能否在復出戰找回開季初期的壓制力，並成功爭取本季第2勝，將是軟銀能否在對陣西武的三連戰中搶下優勢的關鍵。