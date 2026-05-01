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▲拉文（Zach LaVine）目前效力於沙加緬度國王，他在休賽季擁有球員選項，被視為快艇補強名單上的選項。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯快艇正站在球隊重建的十字路口。隨著雷納德（Kawhi Leonard）即將進入合約最後一年，快艇高層正在醞釀一個可能讓所有球迷驚訝的決策——不交易雷納德，而是為他找來最強援手。據消息指出，目前效力於沙加緬度國王的明星後衛拉文（Zach LaVine），已成為快艇今年夏天鎖定的頭號補強目標。若能成功招攬這位得分好手，快艇將在雷納德的最後賽季，發起最強力的一次冠軍衝擊。雖然市場目前的目光都集中在杜蘭特（Kevin Durant）或字母哥等超巨身上，但拉文（Zach LaVine）的實力絕不容忽視。生涯出賽693場，場均能貢獻20.7分、4.0籃板與3.9助攻，投籃命中率47.0%，外線精準度更達39.1%。對於擅長戰術調度的泰隆魯（Tyronn Lue）來說，拉文卓越的拉開空間能力，無論是擔任先發與雷納德及葛蘭德（Darius Garland）搭檔，或是作為板凳上的最強第六人火種，都能讓快艇的戰術體系變得更加無解。不過，這筆補強並非毫無風險。拉文（Zach LaVine）上季在國王僅出賽39場，其傷病病史讓不少球隊望而卻步。為此，專家建議快艇應善用預計達4300萬美元的薪資空間，向拉文開出一份「非全額保障」的短約。這種作法能避免球隊陷入長期的薪資泥淖，同時也給予拉文在贏球文化中證明健康價值的機會，正如雷納德近年來成功轉型的情形。若快艇決定保留雷納德（Kawhi Leonard），那麼簽下拉文（Zach LaVine）絕對是目前市場上最聰明的選擇。