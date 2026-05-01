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▲大谷無人支援，有激進的球迷點名補強人選，呼籲球團應展開交易：「把鈴木誠也或楚奧特換過來吧！」。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊近期進攻端陷入掙扎，在昨日對陣邁阿密馬林魚隊的比賽中，再度因關鍵時刻火力不繼以2：3惜敗，吞下二連敗。雖然第1棒的大谷翔平多次上壘，但緊隨其後的第2棒打線卻完全無法提供掩護，引發專家與球迷的強烈質疑，社群媒體上甚至出現應交易網羅鈴木誠也或「神鱒」楚奧特（Mike Trout）來解決問題的呼聲。這兩位球員，一人是他日本國家隊隊友，另一人是以前在洛杉磯天使隊與其一起扛起中心打線的大聯盟現役傳奇，肯定有能力解決問題。根據道奇專業媒體《SleeperDodgers》揭露的數據顯示，道奇隊本季第2棒打者的整體產出極其低迷，平均打擊率僅.230、OPS為.620，代表得分創出能力的wRC+更是只有遠低於平均的78。該媒體直言：「這明顯是一個深刻且嚴重的問題，在大谷翔平身後的打者，目前完全不具備應有的生產力。」回顧今日戰況，大谷翔平全場獲得3次四壞球保送（含1次申告敬遠），雖無安打但穩定出壘。然而，接替第2棒位置的佛里曼（Freddie Freeman）全場5打數無安打。最令球迷崩潰的一幕發生在9局下半1出局滿壘，馬林魚隊刻意保送大谷以尋求雙殺，而佛里曼隨即擊出二壘方向滾地併殺打，讓比賽以最戲劇化且令人沮喪的方式結束。目前扛過第2棒的球員數據如下塔克 （Kyle Tucker）97打席，打擊率 .238，僅 2 轟；弗里曼（Freddie Freeman）36打席，打擊率低至 .182；寇爾（Alex Cole）與羅哈斯（Miguel Rojas）在此打位的打擊率也僅約 .200。面對慘不忍睹的第2棒成績單，日本與美國球迷紛紛留言表示失望：「為什麼每個人排在大谷後面就變得不會打球了？」、「乾脆在大谷後面再排一個大谷吧！」。更有激進的球迷點名補強人選，呼籲球團應展開交易：「把鈴木誠也或楚奧特換過來吧！」、「只有這種等級的強打者才能保護大谷」。雖然外界期待主將貝茲（Mookie Betts）回歸後能緩解此狀況，但在貝茲歸隊前，羅伯斯（Dave Roberts）如何解決這道「第2棒難題」，將是道奇能否止跌回升的關鍵。