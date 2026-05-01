我是廣告 請繼續往下閱讀

阿瓦瑞茲強勢登頂 村上宗隆證明身價

MLB 官方於台灣時間30日公布了本季第3次「打者力量排行榜」（Hitter Power Rankings）。本期榜單主題定調為「左打者的全面稱霸」，而最令球迷震驚的莫過於連兩期佔據榜首的道奇球星大谷翔平，因近期打擊火力稍顯疲軟，本次不僅丟失王座，更意外跌出榜單外。取而代之的是，太空人強打阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）以宰制級的數據登頂，而備受矚目的白襪「新科日本強打」村上宗隆則驚豔全聯盟，一舉衝上第6名。本期排行榜的新霸主。截至數據統計前，阿瓦瑞茲繳出驚人的 .355 打擊率、.463 上壘率與 .736 長打率，wRC+（加權得分創造值）更高達219，在多項進攻數據上都穩居聯盟第一。他近期更敲出本季第12轟，展現了現役最強左打的統治力。本期榜單最大亮點。帶著「日本強打」名號挑戰大聯盟，村上宗隆僅用不到兩個月的時間就征服了美職投手。他本季安打產量精簡，但在26支安打中竟有12支全壘打，全壘打產能與洋基隊長賈吉（Aaron Judge）並列聯盟第一。他不僅迅速適應大聯盟強度，更用實際表現證明了為何白襪會將其視為球隊未來的核心重砲。排名第2的賈吉近期手感火燙，持續穩定的長打輸出讓洋基打線保持高度競爭力；而排在第3的隊友萊斯（Ben Rice），開季至今持續維持高檔的進攻輸出，兩人聯手撐起了紐約的進攻大旗。除了榜單前段班的激戰，榜單中段與末段同樣看點十足。在這份強打者的名單中，資深球星與新秀勢力的交鋒，為本季的打擊戰場增添了更多張力。排名第4的楚奧特（Mike Trout），再次向世人證明，只要保持健康，他依舊是全聯盟最恐怖的打擊者。本季他調整了揮棒策略，在面對聯盟頂尖速球時展現了極高的擊球品質。作為天使隊的靈魂人物，楚奧特在關鍵時刻的長打輸出不僅穩定了球隊士氣，更讓他在職業生涯後段依然維持著年度MVP等級的影響力，是許多年輕後輩亟欲追趕的標竿。榜單第10名的國民隊小將伍德（James Wood），則是本季「長打型新秀」的代名詞。擁有驚人身體天賦的他，今年展現了超越年齡的成熟選球能力。在國家聯盟的賽場上，伍德不僅能頻頻將球轟出大牆，其在壘間的侵略性更讓對手防不勝防。這位年僅23歲的重砲手，已經成為國民隊重建計畫中最亮眼的未來基石，也被各方球探視為今年挑戰「新人王」的最強競爭者。