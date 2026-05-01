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▲7呎2吋的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在附加賽對決快艇時展現了天賦，隨即卻因腳踝痠痛缺席了後續對太陽的關鍵戰。（圖／路透／達志影像）

▲若要在休賽季追求字母哥（Giannis Antetokounmpo）、詹姆斯（LeBron James）或雷納德（Kawhi Leonard）等巨星，勇士幾乎已無路可走。（圖／美聯社／達志影像）

隨著亞特蘭大老鷹隊在今（1）日以89：140慘敗給紐約尼克，正式於季後賽首輪出局，也為前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）這個動盪不安的賽季劃下句點。美媒《Sports Illustrated》隨後發佈專文，重新檢視金州勇士季中將庫明加送往老鷹、換回波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的交易案，並對勇士的未來操作給出了令人擔憂的評價。在今日決定生死的第六戰中，老鷹隊上半場僅拿36分，落後尼克47分創下 NBA 季後賽歷史紀錄。庫明加此役表現低迷，出賽23分鐘7投3中拿到11分、3助攻，正負值高達驚人的「-44」。回顧庫明加與老鷹的系列賽，雖然他在第二、三戰對尼克球星唐斯（Karl-Anthony Towns）的防守是老鷹能搶下兩勝的關鍵，但《Sports Illustrated》指出，庫明加的進攻缺陷依舊明顯。他缺乏外線威脅，系列賽三分球命中率僅20.8%，且組織與持球能力普通，導致尼克防線在後三戰能輕易針對老鷹進攻進行佈陣，讓他在場上的影響力趨近於零。在老鷹確定結束本賽季後，美媒《Sports Illustrated》再度對庫明加與波爾辛吉斯的交易案進行評分。分析指出，當初勇士決定交易庫明加沒有錯，因為雙方關係早已破裂；問題在於「換回來的球員是否值得」。勇士當初為了波爾辛吉斯送出庫明加與希爾德（Buddy Hield），原本專家在三月底給出C+的評分，但現在看來，這筆交易又更尷尬了。7呎2吋的「波神」在附加賽對決快艇時展現了天賦，隨即卻因腳踝痠痛缺席了後續對太陽的關鍵戰。這再次印證了波爾辛吉斯令人不安的傷病史，在關鍵時刻他往往無法穩定出賽。若波爾辛吉斯今夏選擇離隊，勇士這筆交易的評價恐將直接跌入D級。更嚴峻的問題在於勇士隊的薪資結構。目前勇士在2026-27賽季的球員名單中，出現了1260萬美元到5670萬美元之間的薪資斷層，這代表他們很難在交易市場上進行對等配資。《Sports Illustrated》直言，勇士在擁有庫明加時，並未搭配首輪籤去追求真正能改變戰局的人，而是換回了高風險的波爾辛吉斯。隨著庫明加離隊，勇士手上剩餘的籌碼如格林（Draymond Green）交易價值更低，若要在休賽季追求字母哥（Giannis Antetokounmpo）、詹姆斯（LeBron James）或雷納德（Kawhi Leonard）等巨星，勇士幾乎已無路可走。儘管庫明加在首輪最後三戰表現掙扎，但老鷹隊極有可能執行他下賽季2430萬美元的球隊選項。對於23歲的他來說，亞特蘭大可能是更好的成長空間；反觀金州勇士，若波爾辛吉斯下賽季無法穩定出賽超過60場，這筆在奪冠窗口期所做的交易，恐將成為王朝末期最令人遺憾的決策之一。