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紐約尼克球迷終於等到了他們的真命天子。自2022年夏天布朗森（Jalen Brunson）以自由球員身份轉投大蘋果以來，這支球隊經歷了翻天覆地的變化。尼克隊今（1）日在布朗森領軍下，最終尼克以140：89狂勝老鷹，連續四季季後賽闖進東區次輪，讓布朗森正式加冕為「新紐約之王」。在布朗森（Jalen Brunson）到來之前，尼克隊正處於長期的低迷期，從2001年至2022年間，球隊僅贏過一次季後賽系列賽。然而，隨著布朗森穿上尼克戰袍，球隊從2023年至2026年連年晉級次輪。這項壯舉是尼克自1991-92至1999-2000賽季（連9季晉級次輪）以來最長的紀錄。尤其在剛結束的2026年首輪對老鷹系列賽中，尼克以4比2強勢晉級，布朗森在G6出賽28分鐘，全場12投6中，三分6中1，罰球4中4，繳出17分2籃板8助攻2抄截成績單。布朗森已為尼克出戰47場季後賽，場均繳出29.7分、3.7籃板、6.7助攻的華麗數據。他不但是尼克隊史季後賽單場40分以上的次數保持人，得分榜排名更已躍升至隊史前三。布朗森帶來的影響不僅僅是得分。在他加入前，尼克僅是37勝的球隊；而在他的領導下，尼克在2025-26賽季打出53勝29敗，高居東區第3種子，已形成東區最具競爭力的陣容之一。前紐約尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）多次公開讚揚布朗森：「他的工作態度與領導力改變了這裡的文化，他讓每個人都相信我們能贏。」