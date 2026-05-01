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NBA東區季後賽首輪即將上演激烈的搶七大戰，費城76人隊今（1）日在主場背水一戰，靠著三巨頭恩比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）及馬克西（Tyrese Maxey）聯手發威，終場以106：93擊敗波士頓塞爾提克。76人從2：3落後的情況下頑強扳平成3：3，雙方將進入今年季後賽首場搶七大戰。面對輸球就放假的絕境，76人今日展現強大的勝負欲。馬克西全場狂飆30分成為頭號功臣，保羅喬治貢獻23分，當家球星恩比德也繳出19分、10籃板與8助攻的準大三元數據。比賽在第二節出現分水嶺，76人單節轟下38分，帶著9分領先進入下半場。第三節76人防守端徹底鎖死綠衫軍，單節打出24：14的攻勢，將領先優勢擴大至19分。第四節初，分差一度來到全場最大的23分，儘管塞爾提克試圖有所反擊，但仍無力回天。塞爾提克今日在客場打得異常艱難，主力球星塔圖姆（Jayson Tatum）上半場雖繳出15分、10籃板的出色數據，但第三節意外受傷後直接返回更衣室，隨後宣布本場不會回歸，僅留下17分、11籃板。他的離場也成為綠衫軍潰敗的主因。另一核心布朗（Jaylen Brown）今日雖然攻下18分，並在季後賽生涯三分球命中總數超越傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce），升至歷史第15位，但他單場出現5次失誤，加上角色球員如武切維奇（Nikola Vucevic）等人發揮平平，未能適時緩解得分壓力。隨著76人將大比分扳成3：3平手，這組對決也確定成為今年季後賽第一組進入搶七大戰的系列賽。值得一提的是，雙方上一次在季後賽交手是2023年東部半決賽，當時同樣戰到第七場，塔圖姆那場比賽狂轟51分率隊大勝76人。