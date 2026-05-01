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波士頓塞爾提克與費城76人的系列賽戰火持續延燒，今（1）日在費城主場進行的第六戰，塞爾提克最終以93：106吞敗，雙方大比分戰成3：3平手。然而，比起輸球更讓綠衫軍球迷崩潰的是，當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）在第三節因左小腿受傷提前返回更衣室，雖然隨後回到板凳席，但不明朗的傷勢讓醫學專家預警他可能缺席關鍵的「搶七大戰」。本場比賽塔圖姆出賽29分鐘，繳出17分、11籃板與3助攻的數據。根據《ClutchPoints》記者Tomer Azarly報導，塔圖姆在第三節末段因左小腿感到不適，隨即在隊醫陪同下返回更衣室檢查。雖然他後來重新回到塞爾提克的板凳席，但左小腿包裹著厚厚的冰袋，且未再重返賽場。針對此傷勢，運動醫學專家Jesse Morse在社群媒體X上發出警告：「塔圖姆今晚遭遇小腿傷勢，考慮到系列賽即將進入關鍵的第七場生死戰，這非常令人擔憂。根據傷勢的具體細節，他很有可能缺席這場關鍵決戰。」除了傷病問題，塞爾提克今日的競技狀態也遭到資深球評西蒙斯（Bill Simmons）的猛烈抨擊。西蒙斯指出，綠衫軍徹底拋棄了例行賽行之有效的戰術：「這是一支完全不同的塞爾提克，除了普里查德（Payton Pritchard）之外，板凳球員幾乎沒有貢獻。進攻節奏過於緩慢、失誤頻繁且防守缺乏侵略性，反觀費城獲得了更多輕鬆投籃的機會。」數據顯示，塞爾提克今日在進攻籃板與迫使對方失誤上表現很糟，這與他們例行賽豪取56勝、東區第二種子的強勢姿態判若兩隊。塞爾提克與76人的系列賽第七戰將於本週日移師波士頓TD花園球館開打。這場「win or go home」的生死戰，勝方將在次輪迎戰紐約尼克。值得一提的是，塞爾提克去年正是在第二輪被尼克以4：2淘汰。由於塔圖姆本季才剛從大傷中復出，例行賽僅出賽16場，塞爾提克球團對於他的小腿傷勢勢必會非常謹慎。若場均能貢獻雙十數據的核心球星無法出戰搶七生死戰，綠衫軍恐將止步首輪，這也將成為今年季後賽至今最大的冷門之一。