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▲克拉克森從側翼切入籃下與長人爭奪球權。他在場上時為尼克帶來每百回合29.7分的二次進攻得分，這項數據高居全隊之冠，徹底瓦解了老鷹隊的防守佈置。（圖／美聯社／達志影像）

隨著紐約尼克在今（1）日正式淘汰亞特蘭大老鷹、挺進東區準決賽，大蘋果城的球迷正沉浸在久違的季後賽榮光中。然而，在布朗森（Jalen Brunson）與阿奴諾比（OG Anunoby）的星光背後，這支球隊能順利晉級的最大驚喜，莫過於老將克拉克森（Jordan Clarkson）的「基因突變」。這名在聯盟打滾12個賽季、過往被貼上「低效率得分手」標籤的33歲後衛，竟然在邁克布朗（Mike Brown）教練的體系下，轉化為全聯盟最強悍的進攻籃板怪物，成為尼克能在高壓系列賽中脫穎而出的關鍵。克拉克森在這次季後賽的爆發絕非偶然，而是尼克戰略調整下的必然產物。教練團在面對老鷹隊時大膽啟用了大量的「三後衛陣容」，這要求後場球員必須承擔更多以往由長人負責的髒活。在米契爾羅賓森（Mitchell Robinson）參與度不如預期的情況下，克拉克森展現了驚人的「求生欲」，他將自己重新定義為一名拼命三郎式的防守者與籃板衝搶者。克拉克森心態轉變完美契合了尼克隊強調鐵血、紀律與二次進攻的球隊DNA。當克拉克森不再只是一個等待球權的得分手，而是主動從底角與側翼發動衝擊的獵人時，老鷹隊的防線顯然對這股來自後場的「空中威脅」完全束手無策。在邁入晉級戰之前，克拉克森在場上的進攻籃板率高達14.5%，這項數據在所有身高6呎5吋（196公分）以下的球員中高居聯盟第一。他不僅擊敗了包括布朗尼（Bronny James）與斯特魯斯（Max Strus）在內的一眾年輕後衛，更展現了極致的產出。克拉克森不僅僅是搶下籃板，他更是尼克隊製造「Tip-outs」並延續進攻回合的靈魂人物。根據統計，當克拉克森在場時，尼克隊能搶下 42.9% 的三分球失手籃板，這項全隊最高的數據，直接轉化為每百回合 29.7分 的二次進攻得分，成為擊碎老鷹反撲火力的最強重錘。克拉克森的價值更體現在他對比賽細節的統治力。他不怕與老鷹核心強人如強森（Jalen Johnson）進行身體對抗，在轉換進攻中他總是第一個衝向籃框的球員。這種「不可被預測性」打亂了老鷹隊的防守佈置，讓他們在鞏固防守籃板時倍感壓力。對於尼克而言，克拉克森不再只是那個在板凳上提供火力的微波爐，他已成為連結後場與禁區的「黏著劑」。