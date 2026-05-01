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波士頓塞爾提克在今（1）日的東區首輪第六戰不敵費城76人，讓系列賽進入搶七大戰，但比戰績更讓球迷揪心的是當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）在比賽中因傷接受治療的畫面。不過，賽後塞爾提克主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）在記者會上直言塔圖姆「並沒有受傷」，讓波士頓球迷暫時鬆了一口氣。塔圖姆在今日比賽中一度返回更衣室並接受冰敷，引發全美醫學專家與媒體高度關注。然而，根據《The Athletic》記者Jay King報導，馬祖拉賽後明確表示：「塔圖姆今晚並沒有受傷。」此外，《CelticsBlog》記者Noa Dalzell也轉述馬祖拉的說法，稱塔圖姆當時只是感到肌肉緊繃，「他只是去後面做了一些伸展和治療。」馬祖拉在回答時神情輕鬆，完全沒有流露出任何擔憂。這對即將迎來生死戰的綠衫軍來說，無疑是最好的消息。外界之所以會對塔圖姆的身體狀況如此敏感，主因在於他本季才剛從去年5月的手術中復出。他在2025年季後賽遭遇阿基里斯腱斷裂的重傷，本季例行賽直到3月才回歸，至今僅出賽16場比賽。對於一名才從毀滅性傷病回歸、且處於高強度季後賽負擔下的球員來說，任何肌肉不適或治療的動作都會被放大檢視。不過馬祖拉的這番言論無疑是波士頓的最佳強心針，暗示塔圖姆的提前退場與冰敷更多是基於預防性的維護，而非新的傷病危機。儘管馬祖拉樂觀看待，但根據NBA規定，塞爾提克仍必須在台灣時間週六提交正式的傷病報告。屆時塔圖姆的狀態是「出戰存疑（Questionable）」還是「可能出戰（Probable）」，將會是更確定的正式指標。目前塞爾提克與76人系列賽戰成3：3平手，週日兩隊將移師波士頓TD花園球館進行一戰定生死的第七賽。對於綠衫軍而言，只要塔圖姆的身體無礙，他們就有信心在主場球迷的助威下，守住晉級次輪的最後機會。