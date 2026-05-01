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NBA西區季後賽次輪戰火進入白熱化，丹佛金塊與明尼蘇達灰狼的第六戰今（1）日移師明尼蘇達開打。雙方在生死關頭打得火氣十足，比賽進入第四節時，金塊球星約基奇（Nikola Jokic）與森林狼球員克拉克（Brandon Clarke）爆發嚴重推擠衝突，隨後灰狼球員里德（Naz Reid）更衝上加入戰局，火爆場面一度導致比賽中斷，三人都被吹T。衝突發生在第四節，約基奇在與克拉克執行擋拆掩護時，克拉克疑似先抱住約基奇，不滿的約基奇隨即反擊回推，將克拉克推倒在地。此舉立刻引發灰狼球員不滿，里德與克拉克隨即起身，兩人接連從背後推了約基奇，現場氣氛瞬間爆發火氣。被推了的約基奇也頓感莫名，在火爆衝突間露出無奈的微笑。裁判團在回看輔助判決後，決定各打五十大板，最終判定里德、克拉克與約基奇各領到一次技術犯規。儘管場上衝突不斷，約基奇依然展現MVP等級的宰制力。三節打完金塊雖以74：82落後，但約基奇在第三節單節爆發砍下14分、3籃板、3助攻，幫助金塊在逆境中緊咬比分。前三節結束，約基奇已攻下23分、6籃板與9助攻的準大三元數據。灰狼雖然目前保有領先，但陣容完整度卻面臨極大挑戰。繼當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）與迪文森佐（Donte DiVincenzo）在第四戰重傷確定系列賽報銷後，第四戰的奇兵多森姆（Ayo Dosunmu）今日也因小腿傷勢高掛免戰牌。由於多蘇姆缺陣，灰狼總教練芬奇（Chris Finch）不得不調整陣容，將海蘭德（Bones Hyland）上場時間增加，期望這位前金塊小將能以火力對抗老東家。海蘭德的進攻雖然能補上空缺，但灰狼在失去多森姆後的側翼防守，將是金塊末節反撲的突破點。