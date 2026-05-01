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比賽地點： 波士頓 TD Garden





波士頓 TD Garden 開賽時間： 5月3日 待定





系列賽流動： 塞爾提克在前四戰中展現了多點開花的進攻，曾一度取得3比1的聽牌優勢，期間無論是外圍投射還是籃板保護都優於對手。然而，近兩戰76人縮小了防守圈，並針對塞爾提克的持球點進行高壓包夾，導致波士頓外線手感集體下滑。





塞爾提克在前四戰中展現了多點開花的進攻，曾一度取得3比1的聽牌優勢，期間無論是外圍投射還是籃板保護都優於對手。然而，近兩戰76人縮小了防守圈，並針對塞爾提克的持球點進行高壓包夾，導致波士頓外線手感集體下滑。 勝負轉折： 關鍵點在於76人在過去兩場比賽中，大幅降低了失誤率，並且在第四節的關鍵回合防守中，成功逼迫塞爾提克出現非受迫性失誤，這是他們能夠連追兩場的主因。





波士頓塞爾提克：塔圖姆（Jayson Tatum） 身為球隊當家核心，塔圖姆在搶七大戰的表現將直接決定球隊命運。他在前六戰的數據起伏較大，尤其在近兩場落敗中，他未能適時扛起得分重任。回到主場，塔圖姆需要證明自己具備在關鍵時刻「接管比賽」的巨星價值，並帶領球隊挺過逆境。





身為球隊當家核心，塔圖姆在搶七大戰的表現將直接決定球隊命運。他在前六戰的數據起伏較大，尤其在近兩場落敗中，他未能適時扛起得分重任。回到主場，塔圖姆需要證明自己具備在關鍵時刻「接管比賽」的巨星價值，並帶領球隊挺過逆境。 費城76人：恩比德（Joel Embiid） 在76人的反擊戰中，恩比德的禁區統治力是核心中的核心。他不僅能在籃下肆虐，更重要的是他能透過吸引包夾為隊友創造空間。在傷癒復出後雖表現一開始還未進入狀況，但隨著逐漸適應比賽強度後，恩比德也慢慢找回昔日MVP的全能身手。關鍵的G7，恩比德能否維持他在防守端的專注度，將決定費城是否能續寫歷史。





TD Garden 的主場壓力： 搶七大戰向來屬於客隊壓力較大，但由於塞爾提克連輸兩場，波士頓球迷的急躁可能會成為球員額外的心理負擔，誰能在開局更快進入狀況，誰就握有勝券。



終結能力： 塞爾提克在前六戰中，多次出現領先後進攻停滯的問題。他們能否在第四節關鍵時刻做出正確的傳導與進攻選擇，將是決勝關鍵。



防守對位： 76人在過去兩戰成功限制了波士頓的外線火力，塞爾提克勢必會針對這一點進行調整，雙方的戰術博弈將在G7達到巔峰。





NBA 2025-26季後賽首輪上演最強劇本！費城76人今（1）日在主場展現強大韌性，成功拿下關鍵的第六戰，將系列賽大比分從1比3的落後劣勢，硬生生追成3比3平手。兩隊決勝第七戰將在台灣時間5月3日移師波士頓TD Garden，進行最終的生死對決。對於費城而言，他們帶著「連勝兩場」的恐怖氣勢前往客場；而對於波士頓來說，這場原本應該早該結束的系列賽，如今卻變成了背水一戰的壓力測試。塞爾提克原本握有絕對的主動權，卻在近兩場比賽中進攻熄火，眼睜睜看著對手將戰線拖入第七戰。這對塞爾提克來說是一次心智上的重大考驗。波士頓在這一系列賽中曾展現過無比的統治力，但如今面臨搶七壓力，他們必須重新找回系列賽前四戰那種「穩定、冷靜」的進攻節奏，才能避免在自家主場遭到淘汰的尷尬局面。費城 76 人展現了絕佳的團隊心理素質。在系列賽一度陷入1比3的絕境下，他們並沒有崩潰，反而透過防守強度的升級，連續在關鍵時刻壓制了波士頓的進攻。其中陣中球星喬治（Paul George）為了團隊改變打法，將體力主要放在防守端並成功限制住賽綠雙星的發揮，是76人能扳平系列賽的隱形功臣。加上今日背水一戰獲勝後，全隊士氣來到頂點。他們現在要挑戰歷史，在波士頓的主場強勢帶走勝利，成為史上極少數在1比3落後下完成逆轉的球隊。隨著搶七大戰的哨音即將響起，這場系列賽已不僅僅是戰術與技術的較量，更是意志力的終極對決。塞爾提克站在歷史的懸崖邊，必須在此役證明他們的強權地位與主場底蘊；而76人則距離寫下NBA季後賽史上，最震撼的「1：3大逆轉」壯舉僅剩最後一哩路。TD Garden的地板即將再次震動，無論最終結局如何，這場戰役勢必將被載入史冊，成為2026年季後賽中最令人難忘的史詩時刻之一。波士頓是否能守住綠衫軍的榮耀？還是費城能完成不可能的任務？一切答案，將在5月3日的最終決戰中揭曉。