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▲奧原希望與台灣女單好手許玟琪搭檔女雙，兩人展現優秀的進攻實力。（圖／記者陳云茹）

日本羽球女神奧原希望今（1）日前往大同高中體育館參加「Follow Your Will Session」羽球教室，他暖心回答小小選手的疑問「受傷該怎麼辦？」自2022年起飽受腳傷之苦的奧原說，受傷時不僅身體會痛，「心裡也會痛」，希望小朋友們在受傷時不要勉強自己，專注在當下可以做到的事情，並關注自己的心情變化。奧原今天受訪時也回應自己的傷情，開朗地表達，「現在都沒事了！」簡短傳遞身體狀況完全康復的喜悅。今年31歲的奧原希望在2022年飽受右大腿骨折之苦，退出當年世錦賽，近年腳傷狀況不穩定的奧原希望，今天受訪時也回應自己的傷情，開朗表達，「現在都沒事了！」此外，奧原希望也被現場小朋友問及「如果受傷該怎麼辦？」奧原希望暖心回應，「知道受傷的時候不僅身體很痛，心情也會受到影響。」他強調，一定要記得現在能夠做些什麼，不要勉強、催促自己一定要做到以前的狀態，也一定要注意身體與心情上的影響，避免掉入負面的情緒中。近年雖然經歷傷病，但奧原希望早已創下2016年里約奧運銅牌、2017年世錦賽金牌等輝煌紀錄。有台灣國小選手提問「是怎麼拿奧運冠軍的？」奧原希望分享，他始終抱持著「我想要成為更好的球員」的想法，所以常常思考可以怎麼做。奧原隨後以「鬧鐘」舉例，他說，「我們每天都可以決定要在鬧鐘一響就起床，還是鬧鐘一響後按掉再睡一下。」奧原希望說，「小事情一點一點累積，就可以改變很多事。」對於運動競賽的輸贏，小小選手則提問，「輸了的話怎麼辦？」奧原希望則說，不甘心、難過、不開心等等情緒都是一定的，但可以先冷靜回想比賽場上的不足，才能夠持續進步。除了羽球的話題，有小朋友相當好奇奧原希望「喜歡的水果」，讓現場氣氛變得相當輕鬆，奧原希望笑說，自己什麼水果都喜歡，特別是芒果和鳳梨，也透露最近喜歡的運動是散步，如果可以走到的距離就會選擇用走的。最後，奧原希望表示，大家真的都很會打球，並鼓勵小朋友們希望未來還能練下去，在大家喜愛的羽球之路上繼續走下去。」奧原也說，或許今天在現場也有台灣未來羽壇的明日之星，希望不要忘記對羽球的熱情，並說過程才是最重要的「羽球不僅是運動，更是人生」。