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虛驚一場！經紀公司：只是小感冒

重返打線繳安打 持續維持高檔戰力

台灣球迷心心念念的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）回來了！這名在2026年世界棒球經典賽（WBC）以中華隊戰袍打響名號的台美混血強打，近期因連續三場未出賽，讓不少台灣球迷在網路上發起「協尋費仔」的熱潮。對此，費爾柴德的經紀公司昨日親自出面報平安，確認他僅是因小感冒暫時休養。今（1）日這位強打者正式重返先發名單，並擔任克里夫蘭守護者3A的先發右外野手，扛起第四棒重任。費爾柴德自當地時間26日對陣藍鳥3A的比賽後，隨後的幾場賽事皆未見身影，導致關心他的球迷相當焦急，深怕這位打擊手感火燙的好手遭遇傷勢。對此，帕菲克國際運動行銷昨日透過社群媒體回應外界關切，強調費爾柴德身體狀況並無大礙，「小感冒啦，只是暫時休息一下。」經紀公司補充，在與費爾柴德本人通話後，確認其復原狀況良好，隨時準備好回到球場。今（1）日費爾柴德正式重返先發陣容，以第四棒右外野手身份出賽。儘管久違賽場，但他仍展現積極的攻擊企圖，全場4個打數雖然吞下2次三振，但也敲出1支安打，整體揮棒節奏已逐漸回穩。經過今日比賽後，費爾柴德本季在守護者3A的成績依舊亮眼，累積打擊率3成13，上壘率與長打率分別來到4成34與5成13，展現出極高的攻擊效率。隨著身體微恙的插曲告一段落，這位深受台灣球迷喜愛的「費仔」，將繼續在3A賽場上力爭上游，力求在賽季中途爭取登上大聯盟舞台的機會。