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丹佛金塊今（1）日客場交手明尼蘇達灰狼，即便當家球星約基奇（Nikola Jokic）在生涯第100場季後賽中火力全開，但搭檔穆雷（Jamal Murray）低迷的手感卻成了致命傷。最終金塊以98：110不敵傷兵滿營的灰狼，系列賽大比分2：4慘遭淘汰，止步首輪，這也寫下今年季後賽至今最大的冷門。帶著2：3落後壓力遠征明尼蘇達的金塊，上半場就陷入苦戰。主將穆雷完全找不到準星，半場11投僅3中，導致金塊帶著7分落後進入下半場。迎來職業生涯第100場季後賽的約基奇，在下半場試圖扛起全隊，全場19投11中，攻下28分、9籃板與10助攻的準大三元數據。然而，本系列賽場均能砍下26分的穆雷，今日卻徹底熄火，全場17投僅4中、只拿12分。儘管新援強森（Johnson）打出27分、8籃板轉隊後的代表作，仍無法彌補穆雷留下的進攻黑洞。灰狼隊在此役展現了驚人的韌性。儘管球隊核心愛德華茲（Anthony Edwards）與迪文森佐（Donte DiVincenzo）皆無法出賽，連上一場的奇兵多森姆（Ayo Dosunmu）今日也因傷缺陣，但灰狼靠著麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）全場狂轟季後賽生涯新高的32分，外帶10籃板、3助攻，以及全民皆兵的防守與鬥志，成功捍衛主場。靠著這場勝利，灰狼以4：2挺進西區準決賽。他們在缺少頭號球星的情況下，依然能將戰力整齊的金塊送回家，展現了深厚的陣容深度。下一輪，灰狼將挑戰由文班亞馬領軍的聖安東尼奧馬刺隊。在NBA歷史上，僅有13次1：3落後大逆轉的紀錄，而金塊隊過去曾兩度達成此壯舉，本被寄予厚望能創造聯盟首見的「三度1：3 逆轉」創舉。然而，面對主將傷缺的灰狼，金塊卻未能把握機會將戰線拉回丹佛主場。