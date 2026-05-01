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▲灰狼靠著麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）全場狂轟季後賽生涯新高的32分，外帶10籃板、3助攻，以及全民皆兵的防守與鬥志，成功捍衛主場。（圖／美聯社／達志影像）

NBA季後賽首輪爆出驚天冷門，丹佛金塊今（1）日在客場以98：110不敵明尼蘇達灰狼，在被搶先聽牌的情況下，最終以2：4遭到淘汰。令人大跌眼鏡的是，這支灰狼隊目前正處於「殘陣」的狀態，少了頭號球星愛德華茲（Anthony Edwards）等四名大將，依然在主場血洗奪冠熱門。這場難堪的敗仗引發美媒群起圍攻，更有快艇隨隊記者直言這是「史上最糟糕的失利之一」。金塊隊身為西區第三種子，卻輸給了少了愛德華茲、迪溫琴佐（Donte DiVincenzo）、多森姆（Ayo Dosunmu）及安德森（Kyle Anderson）的灰狼隊。記者Farbod Esnaashari在社群平台X上發文痛批：「我真的不敢相信金塊竟然把這輪系列賽輸給了一支嚴重殘陣的灰狼。這是我見過最糟糕的季後賽失利之一，要知道我在快艇隊身邊工作了14年，見識過各種糟糕的失利，但這場真的太扯了。」比賽進入末節時火藥味十足，第四節剩餘9分多鐘，灰狼小將克拉克（Jaylen Clark）與約基奇（Nikola Jokic）發生肢體接觸，隨後灰狼大將里德（Naz Reid）也捲入衝突並推搡了約基奇，最終三人均被吹罰技術犯規。約基奇今日迎來生涯第100場季後賽的里程碑，雖然繳出28分、9籃板、10助攻的準大三元數據，但在防守端幾乎成了透明人。反觀灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）不僅抓下13個籃板送出8助攻，更在禁區築起高牆。根據統計，這是約基奇職業生涯第二次在季後賽首輪就捲舖蓋回家。灰狼隊今日贏球的最大功臣當屬麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels），他全場狂飆生涯新高的32分，更在防守端徹底凍結了金塊二當家穆雷（Jamal Murray），讓後者全場17投僅4中、只得12分。名嘴Nate Jones毒舌評論：「麥克丹尼爾斯今晚對穆雷所做的一切，簡直應該被通報為虐待。」此外，灰狼總教練芬奇（Chris Finch）大膽啟用「死亡五大」陣容，利用身材優勢在禁區得分以64：40徹底碾壓金塊，並將失誤次數壓低至僅7次。灰狼次輪將對決由文班亞馬（Victor Wembanyama）領銜的馬刺隊，而金塊則只能帶著滿身傷痕提早進入暑假。