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明尼蘇達灰狼寫下了籃球史上最扣人心弦的一頁，今（1）日舉行的西區首輪第六戰中，灰狼隊在缺乏愛德華茲（Anthony Edwards）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）及多桑姆（Ayo Dosunmu）三名主力的大劣勢下，仍以110：98擊潰丹佛金塊。灰狼以總比分4比2爆冷完成下剋上，挺進西區準決賽，接下來將面對由文班亞馬領軍的聖安東尼奧馬刺，名嘴貝萊斯（Skip Bayless）表示：「灰狼晉級也是給馬刺送頭。」這場系列賽被網友定義為「麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）之戰」。這位防守悍將賽前雖出言挑釁，但在第六戰他用行動證明自己。麥丹尼爾斯今日狂砍32分、10籃板，防守端更是讓金塊明星後衛穆雷（Jamal Murray）痛不欲生。穆雷在生死關頭表現失常，全場17投僅4中、三分球2投0中僅得12分，整個系列賽命中率低至33%。灰狼教頭巧妙運用戈貝爾（Rudy Gobert）的防守威懾力鎖死禁區，讓約基奇（Nikola Jokic）即便得分也無法帶動隊友，金塊進攻徹底斷線。隨著衛冕軍在4月提早放暑假，丹佛球迷的憤怒已燒向教練團與管理階層。金塊主帥阿德爾曼（David Adelman）的調度遭到各界抨擊，網友紛紛狠酸：「他根本不該上飛機回家。」金塊記者馬雷斯（Adam Mares） 更直言，金塊現有的核心陣容已經「過期」，今年夏天球團面臨重建或大整改的巨大壓力。名嘴貝萊斯（Skip Bayless）則認為馬刺隊將成為最大贏家，他諷刺灰狼即便晉級也只剩下8名可用之兵，預言馬刺將能輕鬆過關。然而，灰狼展現出的堅韌意志已讓全聯盟刮目相看。知名記者奧康納（Kevin O'Connor）賽後大讚戈貝爾（Rudy Gobert）的防守表現：「戈貝爾是運動史上最偉大的防守者之一，他在擊敗約基奇後展現出的價值無庸置疑。」