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比賽地點： 火箭主場（Toyota Center）





火箭主場（Toyota Center） 開賽時間： 5月2日上午09：30





系列賽流動：





G3： 湖人艱難取勝，取得3比0後原以為系列賽將以橫掃作收。

G4： 火箭開始反撲，防守強度提升，限制住湖人的轉換進攻。

G5： 火箭全面反攻，以99比93拿下關鍵戰，氣勢完全反轉。

勝負轉折： 火箭在近三戰大幅提升了防守端的壓迫性，特別是針對湖人側翼的干擾非常到位，迫使湖人外線失準。湖人方面，失去唐西奇的組織調度後，球隊過度依賴單打，導致進攻效率低落。





休士頓火箭：申京（Alperen Sengun） 申京在近幾場比賽扮演了「指揮官」的角色。上一場比賽他繳出準大三元的統治級數據，不僅在禁區展現腳步，更透過精準的傳導撕裂湖人防線。申京目前是火箭進攻體系的核心，只要他能繼續維持這種高效率的組織與得分表現，火箭將更有信心將戰線逼入搶七。





申京在近幾場比賽扮演了「指揮官」的角色。上一場比賽他繳出準大三元的統治級數據，不僅在禁區展現腳步，更透過精準的傳導撕裂湖人防線。申京目前是火箭進攻體系的核心，只要他能繼續維持這種高效率的組織與得分表現，火箭將更有信心將戰線逼入搶七。 洛杉磯湖人：里夫斯（Austin Reaves） 在上一場（G5）慘澹的比賽中，里夫斯傷癒復出全場16投僅4中，手感冰冷至極，成為湖人輸球的戰犯之一。身為球隊除了詹姆斯外最重要的後場箭頭，里夫斯在G6必須承擔得分重任。他能否走出低迷，找回那種能切能投的靈活身手，將是湖人能否在客場終結系列賽的指標。





杜蘭特是否會復出：KD的存在本身就是對湖人防守的一大牽制，火箭教練團會如何運用這張牌？以健康為優先保守不出賽展望下一輪還是先求續命拚晉級？



里夫斯的自我救贖： 湖人後場急需火力，里夫斯能否在客場壓力下找回準星，避免湖人進攻陷入停滯？



湖人的抗壓性： 一支從3-0被追到3-2的球隊，在客場遭遇失利後的心理狀態最為脆弱，湖人是否有老將能挺身而出穩住陣腳？





休士頓火箭： Kevin Durant（膝蓋傷勢，出賽成疑）。





Kevin Durant（膝蓋傷勢，出賽成疑）。 洛杉磯湖人： Luka Doncic（腿部傷勢，缺陣）。





時間 對戰組合 (客隊 vs. 主隊) 07:00 AM 底特律活塞 vs. 奧蘭多魔術 (G6) 07:30 AM 克里夫蘭騎士 vs. 多倫多暴龍 (G6) 09:30 AM 洛杉磯湖人 vs. 休士頓火箭 (G6)

NBA 2025-26季後賽首輪有機會上演史詩級逆轉秀，系列賽一度以0比3絕望落後的休士頓火箭，在連贏兩場後，成功將戰局扳成2比3，強勢將系列賽帶回休士頓豐田中心（Toyota Center）。台灣時間5月2日，火箭將在主場迎戰洛杉磯湖人，展開關鍵的第六戰。若火箭能再下一城，將高機率徹底寫下歷史；而背負「關門」壓力的湖人，則急需在這場比賽終結對手的反撲。在系列賽初期陷入絕境的火箭，靠著年輕軍團的拼勁與申京的靈活調度，連扳兩場展現驚人韌性。最讓主場球迷興奮的，莫過於頭號球星凱文·杜蘭特（Kevin Durant）的傷勢復原進度。最新傷情報告顯示，杜蘭特的狀態已從先前的「缺陣」調整為「出賽成疑」（Questionable）。雖然尚未確認是否會出賽，但這名巨星一旦歸隊，將為火箭注入最強大的進攻火力，也讓這場G6的戰術佈局增添無限懸念。湖人隊近期遭遇極大的心理衝擊。從系列賽3比0的絕對優勢被逼入3比2，這讓陣中球員明顯出現焦慮。當家控衛唐西奇（Luka Doncic）依然因傷缺陣，湖人目前的進攻重擔全落在詹姆斯與里夫斯身上。然而，湖人在近三戰表現起伏劇烈，多次在關鍵時刻出現投射選擇錯誤，如何在客場頂住壓力並找回進攻節奏，將是主帥決定此役勝負的關鍵。✳️ 52025-2026年的NBA可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。🟡線上收看：