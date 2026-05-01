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▲金塊明星後衛穆雷（Jamal Murray）在關鍵時刻表現崩盤，面對灰狼麥丹尼爾斯的鎖死，單場僅投進4球。（圖／路透／達志影像）

丹佛金塊2025-26賽季以悲劇性收尾。即便在第五戰獲勝點燃反攻希望，但今日在第六戰以98：110不敵明尼蘇達灰狼後，以總比分2比4止步於NBA季後賽首輪。即便對手缺席了愛德華茲（Anthony Edwards）等四名主力，金塊依然無法把握機會，這場令人失望的敗仗，也暴露了球隊目前難以掩蓋的三大問題。在退無可退的生死戰，約基奇（Nikola Jokic）展現了三屆MVP的底氣，全場19投11中砍下28分、9籃板、10助攻的準大三元數據。他在第三節獨拿14分並打滿下半場，試圖用一己之力扭轉頹勢。然而，約基奇在防守端的弱點也被無限放大。灰狼隊看準他護框能力不足，全場在禁區瘋狂轟下64分，幾乎每一次切入都能挑戰約基奇成功，讓金塊的進攻產出完全跟不上失分速度。過去總是在季後賽大放異彩的穆雷（Jamal Murray），本季卻打出生涯最難堪的季後賽表現。即便他在例行賽首度入選明星賽，但在最高殿堂卻徹底失常。在今日必須取勝的第六戰，這位身價2.08億美元的頂薪後衛全場17投僅4中，僅得12分，三分球更是2投0中。整個系列賽穆雷的命中率低至35.7%，面對灰狼神捕麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的壓制，穆雷完全消失，不再是那個能為約基奇分擔壓力的二當家。金塊本賽季最大的致命傷在於防守。即便少了戈登（Aaron Gordon）與華森（Peyton Watson）對防線有影響，但球隊整體防守效率在例行賽僅排聯盟第21位。今日金塊球員頻頻在第一線被對手過掉，禁區毫無保障。事實證明，即便擁有全聯盟第一的進攻火力，若沒有穩定的防守支撐，在季後賽的高強度對抗中依然不堪一擊。