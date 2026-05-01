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▲灰狼靠著麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）全場狂轟季後賽生涯新高的32分，外帶10籃板、3助攻，以及全民皆兵的防守與鬥志，成功捍衛主場。（圖／美聯社／達志影像）

▲丹佛金塊在第六戰敗北後，全隊神情落寞，這僅是當家球星約基奇（Nikola Jokic）生涯第二次在季後賽首輪止步。（圖／美聯社／達志影像）

丹佛金塊原本寄望在第五戰獲勝後能重演「1：3大逆轉」的隊史神話，沒想到今（1）日在明尼蘇達遭遇慘痛失利。儘管對手灰狼隊少了愛德華茲（Anthony Edwards）等多名大將，金塊仍以93：106輸球，系列賽2：4黯然出局。這場失利不僅終結了金塊的賽季，更暴露出這支曾經奪下最終金盃的球隊在防守端與二當家狀態上的巨大斷層。多年來，穆雷（Jamal Murray）一直被視為「為季後賽而生」的男人，但今年表現卻判若兩人。雖然他才剛打出生涯最佳的例行賽，並首度入選全明星賽，但在最關鍵的生死戰中卻徹底崩盤。今日穆雷全場17投僅4中、三分球2投0中，僅拿下12分。整個系列賽他的投籃命中率慘跌至35.7%，三分命中率更低到26.2%。除了灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）令人窒息的防守外，穆雷在領到2.08億美元大約後，未能於球隊最需要他時挺身而出，無疑是金塊出局的最大戰犯。約基奇在生死戰交出28分、9籃板、10助攻的準大三元數據，證明他依舊是當今籃壇最強的進攻發動機。然而，籃球是要進攻也要防守的遊戲，約基奇在防守端的弱點在這次系列賽被灰狼徹底放大。灰狼今晚在禁區狂轟64分，幾乎每一次進攻都在挑戰約基奇的護框能力。數據顯示，金塊本季例行賽防守效率僅排在聯盟第21名，這種「重攻輕守」的極端偏科，在強度攀升的季後賽顯露無遺。當金塊少了戈登（Aaron Gordon）與華生（Peyton Watson）這兩道防線後，約基奇在禁區就如同失去屏障的堡壘，任由灰狼球員肆虐。金塊隊在2026年夏天的休賽期將面臨巨大的靈魂拷問。這支標榜「進攻第一」的球隊，顯然低估了防守在奪冠藍圖中的重要性。目前的陣容缺乏具備防守威懾力的球員，導致他們在面對殘陣灰狼時，竟然也無法守住領先優勢。這僅是約基奇職業生涯第二次在首輪出局，對於正值巔峰期的三屆MVP來說，這不僅是陌生的領域，更是敲響了警鐘。如果明年想要重回爭冠行列，單靠約基奇的進攻才華是不夠的，提升防守強度與找尋防守型側翼將是休賽期的首要任務。如果球隊無法補強防守端的黑洞，那麼丹佛的輝煌恐怕將成為曇花一現的記憶。