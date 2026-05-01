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▲約基奇（Nikola Jokic）雖處於巔峰，但近三年僅贏下兩個系列賽，美媒認為金塊必須在休賽季透過交易高登來增加陣容深度。（圖／路透／達志影像）

丹佛金塊2026賽季在一片唏噓中落幕，首輪負於灰狼的結果證明了這支球隊已不再是那支無堅不摧的王者之師。雖然約基奇（Nikola Jokic）依然是地表最強籃球員，但在過去三年僅贏下兩個系列賽的殘酷事實面前，金塊高層若要守護約基奇的歷史歷史地位，送走功勳前鋒戈登（Aaron Gordon）已成必然之選。不可否認，戈登（Aaron Gordon）健康時是完美的3D前鋒，但殘酷的現實是他已年滿30歲，且腿部傷勢正持續惡化。本賽季戈登僅出賽36場例行賽，甚至在首輪生死戰的最後三場比賽中，只能眼睜睜看著球隊在板凳上崩盤。這已經不是第一次發生，2025年他在對戰雷霆的第六戰受傷，強行在第七戰復出卻無力回天。美媒分析指出，金塊不能再將約基奇的巔峰歲月賭在一名無法保證上場時間的球員身上。金塊並非沒有過類似操作，去年夏天他們果斷交易掉小波特（Michael Porter Jr.），換回卡麥隆強森（Cameron Johnson），並騰出薪資空間簽下瓦蘭丘納斯（Jonas Valanciunas）與小哈德威（Tim Hardaway Jr.）。現在，金塊面臨同樣的薪資硬上限（First Apron）壓力，陣中僅11名合約球員。若要留下潛力新秀華森（Peyton Watson）並提升防守深度，交易戈登將是唯一的解藥。即便戈登在場上是約基奇最好的搭檔，但在「冠軍或失敗」的嚴苛標準下，他的不可控性已成為球隊負擔。金塊球迷深知，身為三屆MVP，約基奇目前的歷史評價仍被「僅有一冠」所限制。若丹佛無法在未來幾年重返總決賽，約基奇將難以擠進史上前十巨星的討論。為了避免步入傳奇中鋒因陣容老化而孤掌難鳴的後塵，交易戈登、補強側翼防禦與板凳火力，已是金塊管理層這個夏天的唯一明牌。