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NBA美國職籃（National Basketball Association）季後賽首輪再爆冷門！丹佛金塊今（1）日交手明尼蘇達灰狼，卻以98：110慘遭灰狼逆襲。儘管約基奇（Nikola Jokic）展現MVP等級成績，砍28分、10助攻、9籃板，仍無法挽回頹勢，系列賽最終以2：4遭淘汰。約基奇賽後力挺教練阿德爾曼（David Adelman）「是我們無法搶下籃板」，並兩次表達想「永遠當金塊的一份子」，但也冷笑說，若是在他的家鄉塞爾維亞「我們全都會被開除」。迎來生涯第100場季後賽的里程碑，金塊當家球星約基奇（Nikola Jokic）的「百場秀」卻過得異常苦澀。約基奇出賽43分鐘，以19投11中的高效率砍下28分，外帶9籃板、10助攻與1次封阻的「準大三元」成績。約基奇雖維持高水準輸出，無奈二當家穆雷（Jamal Murray）手感冰冷疑似迷航，終場金塊以98：110敗給傷兵累累的明尼蘇達灰狼，2：4爆冷止步首輪，提早放暑假。這次金塊意外慘遭「下剋上」淘汰，不僅跌破專家眼鏡，無疑也寫下本季最震撼賽果。金塊今天在禁區失利，不少質疑聲浪指向教練調度出現問題。對此，約基奇公開力挺教練團，強調：「是我們無法搶下籃板，這不是大衛·阿德爾曼（David Adelman）的錯。」拒絕將敗戰責任推給戰術調度。這次失利也讓外界質疑金塊是否仍具備爭冠實力，約基奇賽後也給出相當直白的評價。他聽到記者提問後低頭表示，「我們才剛在首輪被淘汰，所以我認為我們離奪冠還很遠。We just lost in the first round so I think we are far away…」對於金塊接下來要如何重整球隊、休賽季是否需要大刀闊斧進行改組，約基奇先表達他無意猜測球團之後的動向，但隨即冷笑說，若是他的家鄉塞爾維亞，「我們全體都會被開除（ALL GET FIRED）。」不過被問及是否想繼續留在金塊，約基奇沒有猶豫，他兩次強調，「我還是想永遠當金塊的一份子。I still want to be a Nugget forever. 」