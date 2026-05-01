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明尼蘇達灰狼今（1）日在主場以110：98擊敗丹佛金塊，系列賽4：2爆冷晉級，其中前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）無疑是頭號功臣。他不僅在防守端鎖死金塊二當家穆雷（Jamal Murray），更在進攻端砍下生涯新高的32分。賽後，他先前「金塊全隊都沒防守」的狂言再度被翻出，美媒紛紛驚嘆說道：「他真的用實力證明了這一切。」麥克丹尼爾斯在系列賽第二戰賽後就曾語出驚人，當時他直言：「我們就是衝著約基奇、穆雷去，進攻端針對所有防守差的人。小哈達威、強森、高登，金塊全隊都是防守差的球員。」這番言論當時引發金塊球迷不滿，但今日生死戰，麥克丹尼爾斯用行動證明自己不只是「嘴砲」。他出戰44分鐘，25投13中轟下32分、10籃板，更恐怖的是在他的貼身伺候下，穆雷全場17投僅4中，讓記者Mark Thompson毒舌評論：「這傢伙說對手太軟，然後上場把他們打爆了，真是個好球員。」甚至讓《體育畫報》記者Chris Mannix甚至調侃：「麥克丹尼爾斯的賽後記者會應該放到付費頻道上播。」灰狼總教練芬奇（Chris Finch）賽後對愛將的表現讚不絕口。芬奇表示：「他整個系列賽都在談論這些，且他也用實際行動證明了這一點。這才是真正的強硬。他今晚不僅是得分王，還讓穆雷幾乎無法在他面前得分，這正是我們想看到的。」面對自己引發的心理戰與輿論，麥克丹尼爾斯賽後依舊維持冷酷的形象。當被問到是否刻意試圖打亂金塊隊的心理時，他淡淡地表示：「我只是不在乎，我說過的話就是說過，我就是不在乎。這就是我的個性。」麥克丹尼爾斯在首輪系列賽交出場均17.8分、6.8籃板的亮眼成績單，不僅在防守端是灰狼的靈魂，在進攻端也成為愛德華茲（Anthony Edwards）缺陣時的及時雨。灰狼成功下剋上淘汰金塊後，次輪將強碰聖安東尼奧馬刺，麥克丹尼爾斯能否延續這股強硬的氣勢鎖死馬刺新星群，將是下輪系列賽的最大看點。