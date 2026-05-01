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在剛結束的NBA季後賽西區首輪第六戰中，明尼蘇達灰狼以110：98擊潰丹佛金塊成功挺進次輪，更上演了一幕「英雄惜英雄」的動人時刻。曾因毒舌言論成為丹佛「頭號公敵」的麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels），在比賽結束後意外獲得金塊巨星約基奇（Nikola Jokic）的擁抱與耳語。這幕大和解，也為這組充滿火藥味的系列賽畫下了溫馨的句點。在系列賽第二戰後，麥克丹尼爾斯曾公開批評金塊全隊「防守極爛」，甚至點名約基奇，讓他瞬間成為金塊球迷的眼中釘。不過，這位25歲的前鋒確實有說大話的資本。在今日的關門戰中，麥克丹尼爾斯在愛德華茲（Anthony Edwards）等三名主力缺陣的絕境下，狂砍32分、10籃板，並防死金塊核心穆雷（Jamal Murray）。即便是輸球的約基奇，也不得不對這位年輕小將的拚勁感到由衷敬佩。回想起第四戰結束時，約基奇與麥克丹尼爾斯還在場上互不相讓，當時沒人預期兩人會達成和解。不過，在金塊爭冠夢碎、賽季正式結束的瞬間，約基奇（Nikola Jokic）主動走向這位不斷挑釁他的年輕人，給了他一個溫暖的擁抱。即便被對方指責防守不力，身為頂級競爭者的約基奇依然能從麥克丹尼爾斯的表現中看到純粹的鬥志。特別是在灰狼傷兵滿營、外界普遍看好金塊反攻的情況下，麥克丹尼爾斯帶頭守住了勝利。灰狼隊在三年內兩度淘汰金塊，無疑成為了這支衛冕軍的剋星。而灰狼次輪的對手是聖安東尼奧馬刺，將面對由防守怪物文班亞馬（Victor Wembanyama）築起的鋼鐵禁區。