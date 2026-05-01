我是廣告 請繼續往下閱讀

▲灰狼當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）因膝傷缺陣多場，即便在次輪回歸，其受損的戰鬥力恐難以威脅馬刺。（圖／美聯社／達志影像）

▲馬刺後場新星卡斯特（Stephon Castle）的運動能力與防守韌性被視為鎖死灰狼後場的關鍵。（圖／取自聖安東尼奧馬刺 X）

明尼蘇達灰狼剛在首輪完成不可能的任務，淘汰了擁有三屆MVP的丹佛金塊。然而，聖安東尼奧馬刺的支持者與多位分析師認為，這場奇蹟將在準決賽戛然而止。隨著西區準決賽即將在5月4日開打，休整多時、求勝心切的馬刺隊，已被視為這組系列賽的絕對主宰，甚至有專家大膽預測，聖城軍將以4勝0敗輕鬆帶走勝利。灰狼雖然淘汰了金塊，但付出的代價慘痛。頭號球星愛德華茲（Anthony Edwards）自首輪第四戰膝蓋過度伸展後便持續缺陣。即便他可能在對戰馬刺的系列賽中復出，但受損的爆發力與節奏感，對於依賴個人能力的灰狼進攻端來說無疑是致命傷。回顧例行賽，灰狼唯一贏過馬刺的比賽是在11月，當時馬刺正處於陣容磨合期。而在隨後的交手中，雙方幾乎都戰至最後一刻，且灰狼能咬住比分的關鍵全是靠愛德華茲的神級發揮。如今「蟻人」戰力大打折扣，灰狼還有誰能對抗馬刺？灰狼擊敗金塊的戰術在於「比對手更快、更強壯、更有運動能力」，但這套邏輯在面對馬刺時完全行不通。馬刺本身就是一支將體能與換防壓力拉到最滿的球隊。灰狼引以為傲的防守鐵閘戈貝爾（Rudy Gobert）固然出色，但他並非文班亞馬（Victor Wembanyama）。馬刺這位天才狀元在進攻端與防守覆蓋範圍上，展現了比戈貝爾更具侵略性的統治力。此外，馬刺新秀卡斯特羅（Stephon Castle）在防守端的冷靜與體格，也讓他成為比灰狼側翼更完美的防守模板。「經驗不會上場打球，球員才會。」針對外界對馬刺缺乏季後賽經驗的質疑，球評給出了辛辣回應。馬刺團隊籃球的無私風格讓對手難以捉摸，而在與波特蘭的系列賽中，馬刺已證明陣中人人皆兵。相比之下，灰狼在缺乏主力後，進攻選擇顯得捉襟見肘。金塊之所以輸給灰狼是因為被對方的拚勁碾壓，但馬刺在拚勁上從未輸給任何人。馬刺擁有更好的核心、更完整的體系與更健康的體魄，這場系列賽的天秤早已明顯傾斜。