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中華籃協完整聲明：

2027年世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第3階段7月6日對戰中國之比賽，為中國之主場，FIBA官網公告，比賽將於7月6日下午兩點於韓國高陽市高陽體育館（Goyang Gymnasium）舉行。

中華民國籃球協會將繼續與FIBA保持密切溝通，注意並預防任何可能損及我方利益或不公平之處，據理力爭，積極爭取各項權益。

2027年世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第3階段開打在即，最受矚目的「海峽大戰」場地爭議終於塵埃落定。中華民國籃球協會今（1）日證實，原定由中國隊主場舉辦的賽事，確定不會前往先前謠傳的瀋陽，而是維持「第三地進行」原則，移師韓國高陽市開打。先前外界一度傳聞，第3階段中國隊主場賽事將回歸主場，安排在遼寧省瀋陽市舉辦，引發國內球迷高度關注。對此，中華籃協先前就曾多次強調會全力爭取應有權益，確保賽事在公平環境下進行。根據FIBA亞洲籃總最新的官方公告，這場定於7月6日舉行的賽事，最終選址於韓國高陽市的高陽體育館（Goyang Gymnasium），開球時間為當日下午兩點。這也是繼前一階段兩隊在菲律賓馬尼拉交手後，再次於中立場地展開對決。回顧本屆資格賽，受限於兩岸微妙的政治局勢，雙方的對戰組合始終無法在各自境內舉辦。先前中華隊擔任主場時，比賽便移師至菲律賓馬尼拉進行，當時中華隊激戰四節後以93：100惜敗；如今換成中國隊主場，同樣依循慣例前進第三國。中華籃協在今日的聲明稿中明確表示，將與FIBA保持即時且密切的溝通。籃協強調：「將注意並預防任何可能損及我方利益或不公平之處，據理力爭，積極爭取各項權益。」