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▲葉宏蔚今年3月與詹又蓁混雙組合拿下全英賽冠軍，今天與奧原希望開球在場上切磋。（圖／記者陳云茹）

日本羽球女單好手、前世界球后奧原希望今（1）日訪台，於台北大同高中體育館參與「Follow Your Will Session」羽球教室活動。奧原受訪時被問及也是前球后的戴資穎退役一事，他說自己和小戴場上場下都是好朋友，所以確實感到「好寂寞（寂しい）」，也期許自己要繼續努力「留得更久」。同場擔任助教、剛摘全英賽混雙冠軍的葉宏蔚也說，奧原希望來台教導小朋友的機會難得，且在經歷腿傷後還能回歸賽場，是「很願意復出」的選手，感受到奧原對羽球的熱情。「台灣羽球傳奇」戴資穎去（2025）年9月時，世界排名積分正式歸零，同年11月就在社群上正式公告退役消息，感謝大家的支持，但也表達對膝蓋傷勢的遺憾，「去年最後的那幾場比賽，因為膝傷痛到被迫離開球場…沒能在職業生涯裡有個完整的結局。不確定自己還要多少時間才能接受及放下去年的一切…」表達對受傷的遺憾。身為與戴資穎同世代選手、現年31歲的日本女單好手奧原希望今天訪台，被問及此事也表示，「跟小戴場上場下都是很好的朋友，所以一開始聽到這個消息當然會覺得『好寂寞（寂しい）』」。「因為有戴資穎這樣這麼優秀的選手在，對我來說是正面的刺激，期勉自己能更努力。」奧原希望感謝戴資穎長期以來對他的影響。奧原希望曾在2016年拿下里約奧運銅牌，接著2017年摘世錦賽金牌，卻在2022年因右腳大腿骨折退出世錦賽。奧原希望近年來腳傷反覆，2023年拿下西德·莫迪羽球國際賽、奧迪沙羽球大師賽冠軍，不過依然受腳傷困擾，直到2025年間才逐漸恢復健康。奧原提及，身邊也有一些選手因為受傷關係退出球場，「身為同世代的選手，我希望我可以再更努力、留得更久。」展現繼續拚戰的決心。而在經歷低潮、受傷時，奧原希望透露自己接收到很多台灣球迷熱情的鼓勵。奧原感性的說「很感動」，並坦言也是因為大家對他的支持，讓他可以鼓起勇氣，重新回到球場上。最後再次感謝台灣球迷。今年3月初才與詹又蓁一起拿下全英賽混雙冠軍的葉宏蔚，今天也與奧原希望一起開球，在對打前還拜託奧原希望「手下留情」，讓現場氣氛相當活絡。他說，這次真的是第一次與奧原希望打球，「我們也不同項目，所以其實連比賽都不太會遇到。」「從我開始打的時候，他就已經是世界前面的人了。」葉宏蔚提到奧原希望從受傷到復出的過程，「從受傷到重新回歸，再到現在，我覺得他很願意（復出）。」認為奧原希望願意回到場上很不容易。對於奧原希望這次來台教導國小選手們，葉宏蔚表示，「機會滿難得的，沒有想到奧原希望來到台灣教小孩子」，也認為小選手可以透過這次機會，了解其他國家的選手「是怎麼從小開始訓練、培養他們的興趣」。奧原希望去年9月來台參加高雄羽球大師賽，當時拍落後輩明地陽菜奪冠，也透露自己一度就快放棄了，但最終還是堅持過來。今年奧原希望再度打進超級500等級賽事，在印尼公開賽、瑞士公開賽皆進入準決賽，3月還在奧爾良大師賽摘金。奧原希望的羽球之路無疑將與他對羽球的熱愛，一起長久地走下去。