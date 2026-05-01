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美國職棒小聯盟今（1）日多位台灣好手登板亮相，效力於紅雀2A的「台灣最速火球男」林振瑋，今日先發面對皇家2A，雖然單場大秀6次三振的K功，可惜在第4局遭遇亂流掉分，最終吞下本季第2敗；而運動家2A的莊陳仲敖同樣飆出 6K，卻因挨轟而未能帶走勝投。此外，效力海盜2A的陳柏毓今日也有出賽，本季首度嘗試後援角色登板中繼4局失掉3分。紅雀隊2A先發投手林振瑋是台灣名投郭泓志的外甥，203公分的身高與剛猛的球速一直是球探焦點。今日林振瑋在首局雖展現火球威懾力，連續送出3次三振化解危機，前三局僅被敲出1支安打，表現相當穩健。然而比賽來到第4局下半出現轉折，林振瑋在抓下兩個出局數後，被連續擊出3支安打失掉2分，隨後在二、三壘有人的緊要關頭退場。儘管中繼接手投手成功止血，但紅雀2A打線全場僅得2分，終場以2：4不敵皇家，林振瑋此役主投3.2局共用76球，防禦率略升至4.08，無奈承擔敗戰。另一邊，運動家2A的台灣右投莊陳仲敖今日對決響尾蛇2A，開賽雖然危機不斷，甚至在第2局一度面臨滿壘危機，但他展現強心臟，靠著三振與飛球力保不失。可惜在第5局被對方打者潘尼亞（Manuel Pena）掃出一發陽春砲，連續兩場出賽都遭到全壘打狙擊。莊陳仲敖今日總計主投4.2局用了91球，被敲7安失2分，同樣送出6次三振。退場時球隊尚處於領先，但後續牛棚未能守成，運動家2A最終以3：4遭逆轉，莊陳仲敖也與勝投擦身而過，賽後防禦率為優異的2.74。除了兩位先發投手，海盜2A的陳柏毓今日也迎來本季首度的後援登板。他在4局的投球任內被敲出3支安打，失掉3分，投出2次三振與2次保送，賽後防禦率來到5.89。