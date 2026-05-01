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中信兄弟昨日1：3不敵樂天桃猿，右外野手李聖裕四局上發生接球失誤，導致球隊多失掉2分被超前，今（1）日大巨蛋交手台鋼雄鷹賽前，總教練平野惠一對此坦言，賽後沒有跟李聖裕有過多溝通，一切交給外野守備教練去解決，當被問到是否知道李聖裕場邊流淚時，平野惠一僅用「沒有評論」4個字回應。中信兄弟昨戰第2局先馳得點，但第四局上王牌先發羅戈被連續3安追平，2出局後被李勛傑打出右外野穿越安打，右外野手李聖裕慌忙中意外漏球，球一路滾到牆邊，導致壘上2名跑者都回壘，中信兄弟直接被超前，終場就以1：3輸球。關於李聖裕守備失誤的後續處理，總教練平野惠一透露賽後並沒有直接與球員面談。至於為何下一個半局就被李聖裕換下場，平野惠一僅淡淡地說，「相信大家都清楚，我也不用太多解釋了。」李聖裕昨戰被換下場後，被轉播畫面拍到在場邊自責流淚，王威晨、王政順與羅戈等人都上前安慰，平野惠一聽聞後說「沒有評論」4個字，並建議媒體若有相關疑問，可以直接向球員本人確認。本場中信兄弟也做出陣容調整，昨天因為自打球受傷的詹子賢下二軍，因為傷口腫脹明顯且伴隨疼痛，評斷最快也需要休息3到4天才能重返賽場，這系列3連戰確定無法出賽，所以降下二軍，「當然希望他10天期限後，就能順利回歸一軍。」