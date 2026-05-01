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丹佛金塊在今（1）日以大比分2：4不敵明尼蘇達灰狼，季後賽之旅提前在首輪畫下句點。儘管例行賽打出54勝、西區第3的佳績，但季後賽的潰敗也讓管理層面臨嚴峻的休賽期考驗。根據《ESPN》薪資專家Bobby Marks的分析，金塊目前正深陷「第二層硬上限」的財務泥沼，如何在保留核心陣容與維持薪資靈活性之間取得平衡，將是今夏的重頭戲。金塊今夏的首要任務，最重要的便是處理受限制自由球員沃特森（Peyton Watson）的續約。沃特森本季在底角三分的命中率來到53%，但在關鍵的季後賽首輪因傷報銷。不過受限於新版勞資協議，金塊目前的團隊薪資已衝破第二層硬上限。沃特森曾公開表示會將續約視為「商業決定」，若金塊執意留下他，恐需繳納巨額奢侈稅，甚至必須考慮送走合約高達2300萬美元的強森（Cameron Johnson）來騰出預算空間。儘管金塊今年早早出局，但當家球星約基奇（Nikola Jokic）今日再次重申「想永遠當金塊人」。這位三屆MVP在去年休賽季刻意擱置了提前續約，而根據今年夏天的薪資漲幅與勞資協議，約基奇有資格簽下一份4年2.78億美元（約新台幣87.9億元）的超級頂薪合約。若雙方達成協議，這份合約將讓他留守丹佛直到2030-31賽季。這份合約雖然鎖定了建隊基石，但也意味著金塊未來幾年的薪資彈性將進一步壓縮。如何在頂薪合約壓力下打造具競爭力的替補陣容，將考驗總管克隆恩克（Calvin Booth）的智慧。回顧本季，金塊為了補強替補送出波特換來強森，並簽下哈達威（Tim Hardaway Jr.）與布朗（Bruce Brown），目標直指總冠軍。雖然例行賽進攻火力創下歷史紀錄，但季後賽新援集體熄火，強森三分球命中率僅22.2%，哈達威也未能延續「年度最佳第六人」熱門的表現。由於薪資規則限制，金塊今夏最多只能以老將底薪120%的價碼續留這三位悍將。在缺乏競爭力報價的情況下，金塊極有可能在自由市場失去這些重要輪替，導致陣容深度進一步被削弱。由於過去幾筆交易已耗盡未來首輪籤，金塊目前手上僅剩今年第26順位與第49順位的選秀權。在無法透過大交易補強的情況下，教練團必須寄望年輕球員斯特勞斯瑟（Julian Strawther）與霍姆斯二世（DaRon Holmes II）能快速成長，填補戰力空缺。隨著哈達威、布朗、瓊斯（Tyus Jones）等多名替補合約到期，金塊急需尋找具備外線火力與護框能力的替補球員，同時還要處理臃腫的薪資結構。這支前冠軍球隊能否在約基奇的巔峰期內重整旗鼓，休賽期的每一步操作都至關重要。