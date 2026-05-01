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王柏融前日打出中職生涯第100轟，今（1）日台鋼雄鷹與中信兄弟賽前特別舉行百轟慶祝儀式，他效力日職時期的總教練、日本火腿鬥士CBO栗山英樹特別拍影片、跨海表達祝福，栗山英樹透露，聽說王柏融已經找回最好的狀態，「可以說今年的揮棒，真正展現出了真正屬於王柏融的優點，真的很恭喜你。」「柏融！最近好嗎？恭喜你在中職達成百轟了，真的非常恭喜你。」稍早賽前百轟慶祝儀式上，球團特別邀請王柏融2019年至2021年日職時期總教練、同時也是日本火腿鬥士CBO的栗山英樹拍影片。栗山英樹透露，自己從火腿隊本部副本部長兼國際部部長岩本賢一那邊得知，王柏融今年找回狀態最好的時候，「你沒有更大力的揮棒，而是用更簡單的方式去掌握球，把球打得又遠又扎實。可以說今年的揮棒展現出了，真正屬於柏融的優點。」栗山英樹最後也勉勵王柏融，「雖然隨著年紀增長，體力上可能有受到影響，但我相信你接下來，可以靠技術層面持續累積全壘打，可以達成這100轟，真的特別恭喜你。這只是一個里程碑，接下來不論你會把紀錄推進到哪，我們都會一直幫你加油。」