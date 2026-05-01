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中華職棒富邦悍將21歲新秀投手石梓霖昨（30）日被下二軍，總教練後藤光尊今（1）日賽前受訪時表示，石梓霖因身體疲勞下二軍休養。後藤指出，石梓霖的球威比教練團想像中還強，因此身體負荷也跟著變重，後藤直言，讓表現出色的新秀投手下二軍不算困難的決定，「因為他對球隊很重要，所以希望趁這時間讓他休息完再回來。」21歲的石梓霖去年選秀第3輪入隊，今年開季從一軍出發，出賽7場全是後援，總計投8.2局失2分，防禦率2.08。不過昨日遭下放二軍。悍將總教練後藤光尊今日賽前表示，石梓霖對球隊很重要，並指出石梓霖現在身體呈現比較疲勞的現象，「雖然（出賽數）都在預定計畫中，但他在投球時，表現出的力量比想像中大，所以負擔也比較重，想說先讓他休息一段時間。」石梓霖4月26日對兄弟中繼0.1局無失分，被敲1安、投出1保送，4月28日對雄鷹後援1局無失分，送出1次三振，後藤指出，「對兄弟一場，他節奏一度亂掉，但對雄鷹投第9局時表現非常好。」後藤直言，比起在內容不好的時候讓石梓霖下去，更希望讓在有好結果的時候下去休息。後藤直言，讓表現出色的新秀下二軍，並不算困難的決定，「因為他對球隊很重要，所以希望趁這時間讓他休息完再回來。」悍將投手教練許銘傑指出，石梓霖手部疲勞經過教練團評估，決定先下二軍休息，「到了一定的時間，還是會讓他出賽，經過一些（出賽）設定、安排，然後再讓他上來。」至於石梓霖的空缺，將由去年選秀第5輪入隊的新秀王偉軒遞補。談到石梓霖近期的出賽，許銘傑說，「不是只會給他輸的比賽（登板），贏的比賽也會嘗試，給他一些經驗，在這之間表現有落差，選手要成長，該出賽就是讓他累積經驗，他很認真，也會反省（投球表現）。」